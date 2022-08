Él es Brandon Green, el multimillonario que conquistó a Emma Watson

La actriz Emma Watson fue captada en Venecia, Italia, tomada de la mano de Brandon Green, hijo de Philip Green, un empresario millonario, ex dueño de Topshop -una cadena multinacional británica de ropa, calzado y accesorios-. Y aunque la famosa actriz no ha dado ninguna declaración al respecto de su nueva relación, las fotografías hablan por sí solas; ambos se observan muy felices y enamorados.

Incluso, una fuente cercana informó a un medio británico que Brandon Green ha estado cortejando a Emma Watson desde hace meses. Se dice que los dos tienen muchas cosas en común, ya que son activistas y defensores de los animales.

Desde septiembre del año pasado, se le vio a Watson y Green bajar juntos de un helicóptero en Battersea, Londres, por lo que los seguidores de ambos, están a la espera de la confirmación de esta relación.

Emma and Bradon taking a selfie or maybe not.. #emmawatson pic.twitter.com/cA9lvGfcPl

— EmmaWInspiration (@EmzWInspiration) August 22, 2022