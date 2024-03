En un programa de televisión que se transmite en Estados Unidos, se reveló el extraño parentesco que tiene Taylor Swift con la escritora Emily Dickinson, una de las figuras literarias más grandes de aquel país.

Fue en la emisión de “Today” que la compañía genealógica Ancestry reveló que la cantante de “Anti-hero” está relacionada con la poetisa estadounidense, quien es la autora de casi 1,800 poemas. Resulta que las dos son primas sextas, tres veces eliminadas.

Según los expertos de Acestry, Swift y Dickinson son descendientes de un inmigrante inglés del siglo XVII (noveno bisabuelo de Taylor y sexto bisabuelo de Dickinson, quien fue un colonizador de Connecticut). Los ancestros de la cantante permanecieron en Connecticut durante seis generaciones hasta que su parte de la familia se estableció en el noroeste de Pensilvania, donde se casaron con la otra línea familiar se Taylor.

Después de saber esto, el título del que será el siguiente disco de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department” (El departamento de los poetas torturados), parece irle como anillo al dedo, incluso, muchas swifties tienen la idea que esto ya lo sabía la cantante y por eso bautizó así su próximo álbum, que saldrá el próximo 19 de abríl.

Esta es la razón por la que los fans de Taylor Swift creen que la cantante sabía que Emily Dickinson era su ancestro

Según la fanaticada de Taylor Swift, hay pruebas de que la cantante sabía de su parentesco con Emily Dickinson. Por un lado, Taylor mencionó anteriormente a la poetisa cuando recibió el Premio al Artista-Cantautor de la Década de la Asociación Internacional de Compositores de Canciones de Nashville hace un par de años. Ahí explicó que ha establecido tres géneros para categorizar el tipo de letras que escribe habitualmente: letras de pluma, letras de pluma fuente y letras de pluma de gel brillante.

“Cuando mis letras suenan como una carta escrita por la bisabuela de Emily Dickinson mientras cosía una cortina de encaje, esa soy yo escribiendo en el género de Pluma”, le dijo al público cuando recibió el galardón.

Los fans también han especulado que la poetisa del siglo XIX influyó en el álbum “Evermore”, de Taylor. La cantante anunció el lanzamiento del álbum precisamente en el cumpleaños de Dickinson, el 10 de diciembre de 2020, y en él hay algunas referencias del poema “One Sister Have I in Our House”.

También hay teorías sobre la canción “Ivy”, que algunos fans creen que está inspirada en el romance de Dickinson con su cuñada, Susan Gilbert. Curiosamente, la canción aparece en un episodio de “Dickinson”, de AppleTV, la serie protagonizada por Hailee Steinfeld que es una ficción acerca de la vida del poetaisa y su relación con Gilbert.