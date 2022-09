El Festival Internacional de Cine de Morelia celebra sus primeros 20 años

A dos décadas de su primera edición, traemos algunas de las peculiaridades más importantes de este festival, el cual ha puesto en el mapa global a talentos nacionales, con el potencial para generar diálogo artístico que cruce las fronteras culturales. El FICM ha posicionado el nombre de México en alto al convertirse en el referente cinematográfico más sobresaliente de Latinoamérica.

Por Samia Becil Canavati y Cecilia Morales Andere

Fotos Archivo CARAS y Getty Images

El FICM es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el 2003 en la ciudad de Morelia, Michoacán. El objetivo del festival es apoyar a los cineastas mexicanos a cultivar audiencias y a difundir la cultura del cine mexicano a nivel nacional e internacional. Además, fomenta las actividades culturales y turísticas del estado, proporcionando un gran crecimiento económico a todos sus habitantes.

SUS INICIOS

La idea de crear este festival surgió en el 2002 durante una plática entre Alejandro Ramírez Magaña, Cuahtémoc Cárdenas Batel y Daniela Micha, quienes actualmente son directivos del mismo. Su primera edición fue en el 2003 y desde sus inicios contó con el financiamiento tanto de instituciones públicas, como de iniciativas privadas. En aquel momento, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, apoyaba mucho el desarrollo de proyectos culturales por lo cual no dudó en impulsar la idea. No obstante, el festival de Morelia no depende de ninguna empresa o gobierno.

SU IMPORTANCIA

Además de poner los ojos sobre proyectos nacionales, la relevancia de este festival se da a través de una serie de eventos sociales y artísticos en los que se fomentan las relaciones entre la comunidad cinematográfica que viaja de todo el territorio mexicano y de otros países del mundo, para ser parte de este. Asimismo, se ha contado con la presencia de grandes personas de la industria del cine a nivel global, los cuales terminan por fomentar lazos con nuestro talento nacional. El Festival Internacional de Cine de Morelia se ha convertido en el punto de encuentro en México para cineastas, cinéfilos y la comunidad fílmica a nivel global.

– Oscars: Gracias a que el FICM está oficialmente reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, los proyectos ganadores dentro del mismo, son elegibles para participar e inscribirse a los premios Oscar.

– Semana de la crítica: Desde sus inicios, el FICM, ha creado un lazo de colaboración con la Semana de la crítica en el Festival de Cannes. De esta manera, se presenta una selección de las películas de la Semana de la Crítica en el FICM, al tiempo que, en Cannes se proyectan algunos de los trabajos premiados en Morelia.

– Cada año, el FICM, ayuda a hacer posible el Festival Ambulante de Documentales, creado por la compañía de Gael García Bernal y Diego Luna.

SECCIONES DE COMPETENCIA:

Cada sección recibe miles de proyectos que son evaluados antes de pasar a la selección final. Las secciones son: cortometraje mexicano, documental mexicano, largometraje mexicano, sección michoacana y cortometraje mexicano en línea. Para cada sección se cuenta con un jurado que se conforma de personalidades de la industria con reconocimiento nacional e internacional. Ser seleccionado entre los finalistas en el FICM, ha abierto las puertas a proyectos a ser nominados a los Oscars.

LOS FUNDADORES:

Alejandro Ramírez

Fundador y presidente

Director general de Cinépolis y Licenciado en Economía por la Universidad de Harvard. Hizo su maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Oxford y es presidente del Consejo Mexicano de Negocios, presidente de Fundación Cinépolis, vicepresidente de Mexicanos Primero.

Cuauhtémoc Cárdenas

Fundador y vicepresidente

Es licenciado en arquitectura por la UNAM. Funge como asesor del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en asuntos de cultura y es consultor en la planeación de festivales de cine y culturales en México y América Latina.

Daniela Michel

Fundadora y directora

Estudió la carrera de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tras una estancia en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha sido jurado de las Becas Audiovisuales de la Fundación Rockefeller y de festivales de cine como el Festival de Cannes, la Semana de la Crítica y el Festival de Cine de Venecia, entre otros.

DIRECTORES EN EL FICM:

Durante sus 20 años de existencia, el FICM ha contado con la participación especial de invitados y miembros de la industria de gran renombre.

QUENTIN TARANTINO

2009, 2010 y 2013.

DIEGO LUNA

2005, 2006, 2008 y 2010.

GAEL GARCÍA BERNAL

2007, 2011, 2012 y 2016.

GUILLERMO DEL TORO

2006 y 2017.

ALFONSO CUARÓN

2007 y 2013.

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU

2007, 2010 y 2014.