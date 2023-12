El grave error de Cher que le costó millones de dólares

La renombrada cantante y actriz Cher, con una carrera marcada por el éxito, reveló recientemente un error que cometió con su exitosa canción “Believe”, un desliz que le costó una significativa suma de dinero.

Este error, que ocurrió en 1998, ha sido uno de los mayores arrepentimientos en la extensa y exitosa carrera de Cher.

“Believe” y el grave error de Cher

En una entrevista reciente con BBC Radio 2, Cher, quien tiene 77 años de edad, admitió que no solicitó ser incluida en la lista de compositores de “Believe”, a pesar de ser autora de uno de los versos más icónicos de la canción. Este descuido ha tenido un impacto financiero considerable en la artista a lo largo de los años.

Cher expresó su profundo arrepentimiento al no haber insistido en su inclusión en los créditos de la canción. Aproximadamente 30 personas contribuyeron a la creación de “Believe”, y Cher, siendo una de ellas, lamenta no haber reclamado su lugar como compositora. Los únicos nombres que aparecen en los créditos son Brian Higgins, Stuart McLennan, Paul Barry, Steven Torch, Matthew Gray y Timothy Powell.

La cantante reveló que ideó uno de los versos más reconocidos de la canción: “I’ve had time to think it through, and maybe I’m too good for you” (“He tenido tiempo para pensar largo y tendido, y quizás soy demasiado buena para ti”). A pesar de su contribución, no insistió en que se reconociera su autoría.

El éxito continuo de “Believe”

A pesar de este error, “Believe” es el sencillo más lucrativo de una artista femenina en la historia. Lanzada el 19 de octubre de 1998, la canción alcanzó el primer lugar en 23 países poco después de su debut.

Se estima que ha vendido 11 millones de copias a nivel mundial y ha acumulado alrededor de 550 millones de reproducciones en Spotify. Cher lamenta no haber capitalizado completamente estas impresionantes cifras.

Cher: una carrera estelar

Cher, cuyo nombre real es Cherilyn Sarkasian, ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento estadounidense. Desde sus primeros días como parte del dúo pop Sonny y Cher en los años 60 hasta su éxito en solitario, Cher ha demostrado ser una artista versátil y exitosa.

Después de éxitos como “Half Breed” y “Gypsys, Tramps & Thieves” en los años setenta, Cher incursionó en la música disco con “Take Me Home”. En los años ochenta, consolidó su carrera como actriz de Hollywood, ganando un Oscar por su papel en “Moonstruck”. Su trayectoria continuó con éxitos en los años noventa y el nuevo milenio, donde destacó con el éxito global “Believe”.

Aunque el error con “Believe” ha tenido un impacto financiero, la carrera de Cher sigue siendo una historia de éxito. Desde su incursión en la actuación hasta sus recientes lanzamientos, como el álbum de versiones de ABBA, “Dancing Queen”, y su primer álbum navideño, “Christmas”, Cher ha demostrado su resistencia y versatilidad en la industria del entretenimiento.