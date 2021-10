El guapo actor Timothée Chalamet será el nuevo ‘Willy Wonka’

El joven actor Timothée Chalamet mostró su primera caracterización como ‘Willy Wonka’, el chocolatero más famoso del mundo, personaje que antes interpretaron Johnny Depp y Gene Wilder.

Por Diana Laura Sánchez

Timothée de 25 años de edad, es el actor del momento en Hollywood por su trabajo en películas como ‘Call Me by Your Name’ y la más reciente ‘Dune’, que lo han posicionado como un joven estrella.

Con una fotografía del detrás de cámaras del rodaje de la película, Chalamet compartió el primer vistazo de su personaje el cual sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos en redes sociales, inmediatamente iniciaron las comparaciones con el actor Johnny Depp, quien también interpretó al chocolatero y se convirtió en uno de los personajes favoritos.

El actor será la versión joven de este icónico y carismático personaje que luce su característico sombrero de ‘Willy Wonka’, saco de terciopelo rojo y una mascada de colores.

Así es como Timothée dio a conocer que será el nuevo protagonista de ‘Charlie y la fábrica de Chocolates’. ‘El suspenso es terrible, espero que dure…’, escribió en su publicación de Instagram haciendo referencia a la frase de la película en su primera versión.

El estreno de ‘Wonka’, dirigida por Paul King está programado para marzo de 2023, aunque de momento se desconocen muchos detalles de la cinta, esta nueva película explorará la vida del personaje antes de que abriese la famosa fábrica de chocolate y contará con algunos números musicales.