El motivo que volvió a unir a Marc Anthony con su ex, Dayanara Torres

Además de su actual pareja, Nadia Ferreira, Dayanara Torres —la tercera Miss Universo de Puerto Rico—, es otra mujer importante en la vida de Marc Anthony, pues fue su primera esposa. La celebración de sus nupcias fue en dos ocasiones: primero en Las Vegas en el año 2000 y después en Puerto Rico dos años más tarde. Con ella tuvo dos hijos más, Christian y Ryan, quienes también asistieron a su boda con Nadia Ferreira. Dayanara le deseó a Marc lo mejor como en todas sus relaciones en estas nuevas nupcias.

Pero ahora se está hablando de nuevo de Dayanara y Marc porque se les vio juntos mientras Nadia Ferreira celebraba su baby shower. ¿Qué significa esto?

Marc Anthony y Dayanara Torres se reencuentran por esta razón

La ex Miss Universo y el cantante se reunieron para la graduación de su hijo Christian de la Parsons School of Design en Nueva York. Hay fotos de ellos dos con sus hijos, y ambos las compartieron en redes sociales. “Amo a mis hijos de la luna y de vuelta, y hoy te podemos celebrar, Christian”, escribió Marc, mientras que Dayanara se encargó de aclarar a quienes la juzgaron de que sus hijos hablan inglés siendo de padres hispanos: “Mis hijos Si hablan español, pero cada conversación que tenemos no vamos a estar traduciendo en cada idioma que saben... Fueron born & raised en NY & LA y hablan los dos idiomas... Lo bonito del vídeo es nuestra conversación y nuestra interacción de madre e hijos... pero parece que eso no es importante para algunos...”.

De acuerdo con US Weekly, Marc solía pagarle $13 mil 400 dólares por la manutención de los hijos que tuvo con Dayanara Torres, pero la ex Miss Universo pidió $123 mil en total; esto por ‘cambios en el estilo de vida’ de los jóvenes.

El medio señaló que lo que el juez otorgó fueron $26,800 dólares (aunque Marc ofreció 28 mil), y $12 mil dólares para cubrir costos de viajes (cuando Marc ofreció 30 mil). También mencionan que este apoyo terminaría al cumplir 18 años, como dictamina la ley de California.