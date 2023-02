El padecimiento que Pablo Lyle desarrolló en prisión

El actor Pablo Lyle despertó sospechas de padecer alopecia tras su reciente aparición en la corte de Miami-Dade, donde recibió sentencia de 5 años en prisión y 8 de libertad condicional.

De acuerdo con diversos medios locales, el protagonista de “Mirreyes vs Godinez”, podría estar desarrollando alopecia, por lo que perdió una notable cantidad de cabello.

¿Qué es la alopecia?

De acuerdo con especialistas, se trata de una afección que ocasiona parches redondos de pérdida de cabello, que puede llevar a la calvicie total. Entre las causas más comunes de este padecimiento se encuentra el estrés o el nerviosismo a los que una persona está sometida, sin embargo, también se puede detonar a causa del sistema inmunitario, el cual ataca y destruye por error los folículos pilosos sanos.

Entre lágrimas, el actor Pablo Lyle pidió perdón a la familia del fallecido Juan Hernández.

Durante la audiencia del actor que fue declarado culpable de homicidio involontario, Pablo Lyle ofreció disculpas entre lágrimas a la familia de la víctima mortal Juan Hernández, horas antes de conocer su sentencia. Y lamentó las consecuencias de los hechos.

“Qué puedo decir, es algo que afecta de forma drástica a todos, realmente lo siento, de corazón, ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón, lo siento mucho”, declaró. Asimismo, el actor reflexionó sobre las acciones que pueden cambiar la vida en cuestión de segundos. “Me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Yo nunca quise que esto sucediera, nunca en mis sueños más alocados, me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y muchas otras fueran afectadas, en una cuestión de segundos, con un solo golpe”, agregó con la voz quebrada.