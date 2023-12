El polémico mensaje navideño de Kevin Spacey: “Netflix existe gracias a mí”

El conocido actor Kevin Spacey, a quien recordamos por su papel de Frank Underwood en la serie de Netflix “House of Cards”, reapareció recientemente en un video publicado en su canal de YouTube.

Vestido como su personaje más icónico, Spacey fue acompañado por el periodista Tucker Carlson en una entrevista que mezcló ficción y realidad. Esta aparición marca su retorno público después de mucho tiempo fuera de escena debido a problemas legales.

La controvertida declaración de Kevin Spacey sobre Netflix

Durante la entrevista, Spacey dejó un mensaje polémico dirigido a Netflix.

El actor afirmó: “Netflix existe gracias a mí, yo los puse en el mapa y ellos intentaron enterrarme”. Estas palabras hacen referencia a su contribución al éxito de la plataforma de streaming a través de “House of Cards”.

En 2017, Spacey fue despedido de Netflix tras acusaciones de acoso y abuso sexual. Sin embargo, en 2023, fue declarado inocente de los nueve cargos que se le imputaban.

La tradición navideña de Spacey

Desde 2018, Spacey ha mantenido una tradición de emitir discursos navideños. Comenzó con el video “Let me be Frank”, donde defendió su inocencia frente a las acusaciones de agresión sexual y criticó el desenlace de su personaje en “House of Cards”.

En su mensaje más reciente, parece que Spacey ha retomado su carrera y está listo para volver a la actuación, aunque no en Netflix bajo el rol de Frank Underwood.

Un mensaje para las elecciones de 2024

En su video navideño, Spacey también reflexionó sobre las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos para 2024. Aunque no quedó claro si anunciaba su candidatura, su mensaje contenía una crítica a la situación política actual y la necesidad de un cambio de liderazgo.

El futuro de Kevin Spacey

Kevin Spacey ha confirmado su regreso a la actuación y parece estar listo para participar en futuras producciones. Aunque su relación con Netflix y el personaje de Frank Underwood ha terminado, su reciente aparición sugiere que está listo para nuevos desafíos en su carrera.

El reciente mensaje navideño de Kevin Spacey queda marcado por su polémica afirmación sobre Netflix y su influencia en la plataforma. A través de su aparición como Frank Underwood y la entrevista con Tucker Carlson, Spacey retoma su presencia en el mundo del espectáculo con un mensaje que ha generado debate y expectativas sobre su futuro en la actuación. Además ha completado su mensaje al retomar su cuenta de Instagram para continuar con su tradición navideña.