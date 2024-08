El romántico mensaje de Adal Ramones a Karla de la Mora por su séptimo aniversario de casados: “Te amo”

El conductor Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora, están de festejo y es que hace unos días cumplieron su séptimo aniversario de bodas.

El romántico mensaje de Adal Ramones a Karla de la Mora

Con motivo de este aniversario, Adal le dedicó a Karla un romántico mensaje que le compartió mediante su cuenta de Instagram.

En la publicación, que también incluye un video con los mejores momentos de la boda de ambos, el también actor mencionó cómo ha sido este viaje junto a su esposa.

En el clip aparecen ambos vestidos de novios, rodeados de sus respectivas familias y más seres queridos. “7 aniversario”, se puede leer.

“G R A C I A S… Te amo mi Güera hermosa! Que increíble viaje de noviazgo y vida juntos. Son 12 años desde que te conocí y no me pudo tocar mejor destino que compartir la vida contigo”, escribió Ramones.

“Imposible intentar describir quién eres, solamente decir que te amo por ser tan especial, tan amorosa, respetuosa e irrepetible. Sigamos caminemos juntos y la vida será sencilla, váliosa y mágica. T E A M O”, concluyó.

Karla de la Mora reacciona al mensaje de Adal Ramones

En la misma publicación, Karla no pudo evitar el sentimiento de emoción ante tan hermosas palabras de su esposo que respondió con el siguiente mensaje en la misma publicación: Eres mi mejor decisión de vida. INFINITAS GRACIAS. Te amo con todo mi corazón Javiluk”.

Adal Ramones y Karla de la Mora se conocieron hace 12 años. Luego de un tiempo de ser novios, decidieron casarse en una fastuosa boda en Puebla, México. Actualmente, tienen dos niños: Cristóbal y Cayetano, de 5 y 1 años respectivamente.

