El sensual video de la guapa actriz Anne Hathaway que se volvió viral

La actriz Anne Hathaway demostró su gran ritmo de baile y los internautas la catalogaron como una verdadera Diosa.

Por Karla Gómez

La noche del 25 de enero fue el momento perfecto para captar a la bella actriz Anne Hathaway bailando en la fiesta privada de la marca Valentino, en donde se divirtió en un acto genuino bailando al ritmo de la canción “Lady Marmalade”, que varios internautas tuvieron la fortuna de compartir y se hizo viral a las pocas horas. Con esto, Anne Hathaway demuestra una vez más por qué es la reina de la fiesta y por qué la amamos todos, pues disfrutamos verla divertirse siendo ella misma, además de que lucía espectacular con ese total look en print de leopardo. ¡Los años no pasan por ella! A través de las redes sociales, se difundieron algunas grabaciones de lo que ocurrió por la noche durante la after party que siguió al desfile Primavera-Verano Le Club Couture de Valentino, uno de los más codiciados, y al que la actriz de “El Diablo viste a la moda” acudió a dar cátedra de sus pasos de baile, su sensualidad, y su carisma. Uno de los videos que circulan en redes sociales fue captado por Symone, drag queen ganadora de la temporada 13 de “RuPaul’s Drag Race”, quien tras su triunfo en el reality se convirtió en un icono de la moda, y también acudió al after party de Valentino. Y es que no es la primera vez que vemos a Anne Hathaway demostrando sus dotes dancísticos, pues en varios de sus papeles icónicos nos ha demostrado que tiene buena coordinación de pies y dominio de su cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caras México (@carasmexico)

Cómo olvidar “El Diario de la Princesa” en donde Anne demuestra sus pasos robóticos al final de la cinta, haciendo de este momento una escena clásica del cine; o sus pasos de danza contemporánea al bailar al ritmo de la canción “Somebody to love” de Queen, misma que ella canta, para la película “Ella está encantada”, terminando con sus pasos más atrevidos y modernos que la vimos hacer en “Guerra de novias”, donde sin duda se ve muy sensual. Fuera de su trabajo en cine, la hemos visto varias veces hacer gala de esta habilidad dancística, como cuando para el programa de John Krasinski, Lip Sync Battle, hizo un increíble performance de la canción de Miley Cyrus, Wrecking Ball, volviéndola una interpretación icónica de la TV estadounidense.

Foto: Getty Images

Hablemos ahora del look espectacular que la actriz de 40 años usó desde su presentación en el desfile de la marca, usando un minivestido de tirantes finos con lentejuelas de la marca de lujo, complementándolo con unas medias con el mismo estampado de leopardo, zapatos de tacón puntiagudos a juego y un bolso de mano, que deslumbró con esta fantasía felina que la hacía ver increíble a sus 40 años de edad. No cabe duda que Anne Hathaway nos dejó ver nuestro momento favorito de la semana. ¿A ti te gustó? Te puede interesar: PALOMA CUEVAS Y LUIS MIGUEL: TODO SOBRE SU ROMÁNTICA CITA EN BILBAO

ESTOS SON LOS ARREGLOS ESTÉTICOS QUE CAMILLA ESTRENARÁ EN LA CORONACIÓN DE CARLOS III