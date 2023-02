Ellos son los hijos adoptivos y biológicos de Laura Flores

A sus 59 años, Laura Flores es una orgullosa madre de cuatro hijos, dos son adoptados y dos son biológicos. La actriz mexicana ha disfrutado y extendido su vida profesional, pero hizo exactamente lo mismo con la privada. Y aunque el camino para conseguir una familia con hijos no fue sencilla, hoy día tiene el apoyo de sus parientes y sus seguidores para disfrutar de ver a sus hijos crecer.

¿Cuántos hijos tiene Laura Flores?

Laura Flores tiene cuatro hijos: María, Patricio, Ana Sofía y Alejandro. A lo largo de los años, la actriz de El alma no tiene color sufrió pérdidas de bebés y algunas complicaciones para quedar embarazada.

¿Qué complicaciones tuvo Laura Flores en el embarazo?

La mexicana ha sido abierta en el tema de sus embarazos y de la adopción.

“A diferencia de muchas otras personas que se casaron y se embarazaron... en mi caso sí, yo me casé con Ramón [Diez] y embarazarnos de María no fue fácil. Fue un tratamiento que pegó a la primera, gracias a Dios. Estuve en riesgo de aborto. Fue inseminación artificial. Y después de María fueron 7 años, y 9 in vitro, y en esos siete años se perdieron dos bebés”, dijo a CNN.

¿Quiénes son los hijos biológicos de Laura Flores?}

Los dos hijos biológicos de Laura Flores son María y Patricio. Según el perfil de María, la veinteañera está en Houston y viaja constantemente en compañía de amigos, familiares y de su joven novio.

En cuanto a Patricio, de 16, está constantemente con su mamá y ambos se llevan muy bien. “Hoy hace 16 años llegó a mi vida un niño que abracé aún antes de engendrar, un ser que esperé por muchos años, y 9 in vitros, Dios premió mi fé, con el Rostro del Amor, Patricio”, redactó Laura en una foto de Instagram.

¿Quiénes son los hijos adoptivos de Laura Flores?

Después de que naciera Patricio, la actriz méxicana decidió adoptar. Sus hijos adoptivos son Ana Sofía y Alejandro. A Alejandro lo adoptó al finalizar la telenovela Al diablo con los guapos, en Mérida, y a Ana Sofía del DIF de Chihuahua.

En entrevista con Ventaneando, Laura contó que llevó a que sus hijos conocieran el lugar de donde los adoptó: “ellos me lo pidieron; y no sabes la paz que les dio. Les dije desde el principio, tú no naciste de mi panza, naciste de mi corazón, tú en Chihuahua y tú en Mérida”.

También confesó que ya de grandes, Ana Sofía y Alejandro le preguntaron si podían conocer a los padres biológicos. Según la actriz no hay rastros aún de los padres, pero que de aparecer, ella se aseguraría de que todo se cumpliera con discreción y de forma pacífica.

¿Qué le pasó al hijo de Laura Flores?

Laura Flores contó entre lágrimas que está pasando por momentos difíciles, luego de que su hijo de 15 años fue hospitalizado y todavía se encuentra en el área de urgencias.

La famosa actriz comunicó mediante un video que a su hijo le harían una endoscopia, pues tiene una úlcera estomacal.

“Está todavía en urgencias, no lo han pasado a una habitación. Aparentemente todo está bien, mañana le van a hacer una endoscopia, le van a revisar la condición de la úlcera que tiene en su estómago y ver si es necesario... porque una endoscopia es menos invasivo, es una sedación ligera y a partir de ahí se decide si es necesario una cirugía o no. El doctor cree que no, que no es necesario”, comentó.