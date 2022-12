A sus 35 años, Ana Brenda Contreras es una destacada actriz, cantante y modelo estadounidense, sin embargo, su vida privada ha atravesado diversos rumores, por eso hoy te contamos todo sobre los hombres que han ocupado su corazón.

En diversas ocasiones, la actriz ha protagonizado series y telenovelas como Corazón Indomable, Por Amar Sin Ley y la serie de Netflix Dynasty, entre otras.

El empresario es dueño de una agencia de viajes y estuvo casado con Mirta López quien murió en 2018 a causa de un infarto cerebral. Actualmente vive en Mission, Texas con sus dos hijos adolescentes.

Se conocieron gracias a la hermana del empresario, quien es una gran amiga y comadre de Ana Brenda Contreras.

Se conocieron en 2015 durante el rodaje de la telenovela ‘Lo imperdonable’ misma que protagonizaron juntos luego de que el actor saltó a la fama con el papel que realizó en ‘La reina del sur’.

Aunque su relación se mantuvo siempre muy discreta ya que el actor estaba casado con la actriz Elia Galera, fue la española quien confirmó la separación definitiva tras firmar el divorcio.

Sin embargo, en 2018 la protagonista de Dynasty publicó a través de su cuenta de Twitter su rompimiento amoroso con el español:

Quienes me conocen saben que si algo me caracteriza es mi palabra y a mi no me gusta mentir y siempre he tenido una relación con mi público que cuido y respeto. Pero las relaciones de pareja y las separaciones son solo de dos, uno no puede tomar decisiones que el otro no esté de acuerdo.