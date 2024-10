Elton John revela que perdió varias partes de su cuerpo, “no queda mucho de mí"

Elton John se sinceró sobre lo que ha vivido en los últimos años, ya que debido a varios problemas de salud, ha perdido diferentes partes de su cuerpo.

Durante el estreno de su documental llamado “Elton John: Never Too Late”, realizado en el Festival de Cine de Nueva York, el cantante junto a su esposo David Furnish, habló sobre las intervenciones a las que se ha sometido.

“No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata, no tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda, pero sigo aquí. Y no puedo agradecerles suficiente, son las personas que me han hecho ser quien soy. Quiero dar las gracias a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo”, contó el famoso sobre su pareja e hijos, y después añadió con humor, “para ser honestos con ustedes, no queda mucho de mí".

Hace unas semanas, Elton dijo que sufrió una infección ocular grave que lo dejó con una visión limitada en uno de sus ojos.

A pesar de las complicaciones de salud que ha enfrentado el cantante de 77 años, sigue haciendo música y ya prepara su siguiente disco. Elton dijo que se siente feliz y agradecido por lo que ha vivido.

Cabe mencionar que el famoso dejó de hacer giras, su última actuación en público fue en julio de 2023 en Estocolmo. “Ya he triunfado. He estado ahí y lo he conseguido. Aún tengo que hacerle sitio, porque seguiré teniendo música en mi vida. Pero lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, mi familia y mis amigos. He encontrado la utopía y estoy muy feliz”, mencionó.