Emma Roberts se compromete con su novio Cody John

¡Se viene una boda! La actriz Emma Roberts sorprendió a sus seguidores al publicar una foto abrazada de su novio con un anillo de compromiso en la mano. En la descripción de su post escribió, “lo pondré por aquí antes de que mi mamá le cuente a todos”.

La famosa Emma Roberts mantiene una relación con el también actor desde mediados de agosto del 2023. Cody John comenzó su carrera como actor en 2018 cuando apareció en el programa “Verificado”, desde entonces se ha esforzado por abrirse camino en la industria. También ha hecho cameos en series como Wu-Tans: An American Saga, In the Dark y más.

La actriz tiene un hijo, Rhodes, fruto de su relación con su exnovio Garrett Hedlund, con quien terminó en enero de 2022, y después decidió darse una nueva oportunidad en el amor con el hombre con el que llegará al altar.

Todo parece indicar que la familia de ambos están de acuerdo con su compromiso. “Emma ha estado muy contenta con Cody, y están disfrutando de su relación y tiempo juntos. Sus amigos y familiares están felices por ambos y piensan que hacen una gran pareja”, dijo una fuente a Entertainment Tonight.

Desde que hicieron pública su relación, ambos han compartido momentos de su vida juntos en las redes sociales y han hecho algunas apariciones públicas juntos.