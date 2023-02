Emmanuel Palomares revela si tiene un romance con Erika Buenfil

El actor Emmanuel Palomares despejó todas las dudas sobre su supuesta relación con la “reina de TikTok”, Erika Buenfil.

Desde hace unos días se desató el rumor de que Emmanuel y Erika mantenían un romance, esto debido a la gran relación que proyectan en TikTok.

Dicho rumor, hizo que el intérprete de “Perdona nuestros pecados”, hablara al respecto.

Durante el programa de Youtube de Alejandro Zúñiga, Emmanuel respondió contundente a la especulación.

“Supongo que el rumor viene de los tiktoks que nos divertimos haciendo. Somos amigos y compañeros de trabajo; la admiro y la respeto, no tenemos nada más”, de esta manera, el famoso dejó en claro que su relación con Erika no va más allá de una linda amistad, ya que han compartido mucho tiempo juntos al ser compañeros de trabajo en la telenovela “Perdona nuestros pecados”.

Por su parte, en un encuentro con los medios de comunicación, Erika Buenfil aclaró que por el momento se encuentra soltera, y aunque llenó de halagos a su colega, aseguró que no podría tener una relación con alguien a quien le lleva muchos años.

“Yo no tengo novio, afortunadamente, que me ande preguntando, él no lo sé, pero yo lo respeto muchísimo, además de que está hermoso, pero podría ser mi hijo, por el amor de Dios”, comentó.

Y agregó que cree que el rumor surgió porque ambos coincidieron en un set de fotos para una revista, cuando las personas a cargo de la sesión, decidieron hacerles unas tomas juntos.