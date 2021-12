En exclusiva: Platicamos con el actor de Eternals, Richard Madden

El actor británico Richard Madden, es el nuevo protagonista de la película de Marvel, Eternals, en la que comparte créditos con Angelina Jolie y la mexicana, Salma Hayek.

Por Jorge Alférez

Richard Madden, a quien hemos visto brillar en series como Game of Thrones y películas como Cinderella (2015), hoy es un superhéroe más de la familia Marvel, luego de dar vida a Ikaris, personaje de Eternals, proyecto en el que participó junto a grandes estrellas.

En una entrevista exclusiva, nos contó cómo fue ser parte de dicho universo, además de permitirnos conocer un poco más acerca de su estilo y personalidad.

¿Cómo fue convertirte en un superhéroe de Marvel?

Convertirme en superhéroe fue un viaje muy emocionante, Me siento honrado de formar para de la familia. Además, ahora soy un Lego, es increíble.

¿Qué te hace sentir seguro?

Lo que me hace sentir seguro es vestir un buen atuendo, acompañado de una bella fragancia. Eso siempre me hace sentir cómodo conmigo mismo.

¿Qué tan importantes son para ti los aromas?

Siempre me ha gustado jugar y probar con diferentes aromas. Considero que las fragancias te pueden hacer sentir más seguro y mejor. También me gusta jugar con ellas a la hora de trabajar; dependiendo del personaje a quien le esté dando vida, me gusta darle su propio esencia.

¿Cómo definirías tu estilo?

Bastante aburrido (risas). Mayormente uso jeans. Me considero muy práctico a la hora de vestir.

¿Consideras que hoy día los hombres cuidan más su imagen?

Considero que antes, no se esperaba que los hombres cuidaran su imagen, pero ahora nos sentimos más cómodos con el cuidado personal y estamos más familiarizados con las rutinas de aseo que son fundamentales.

