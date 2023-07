En Portada: RBD nos cuenta los detalles de su esperado reencuentro

Ser rebelde es quizá el primer paso para conocernos y afianzar la propia identidad. Para Maite, Anahí, Dulce María, Christopher y Christian es no seguir a los demás, es querer hasta rabiar, es no pensar igual que ayer y jugarse hasta la piel. Pero, 15 años después, ser generación RBD es emocionarnos con una canción, es cantar ¡Sálvame! a todo pulmón, es recordar la niñez, la escuela y la primera vez... ser generación RBD, es llenarnos de nostalgia y compartir un sentimiento que siempre ha estado aquí.

¿Cómo surgió la idea del reencuentro de RBD?

Christopher: Desde hace varios años lo habíamos hablado, pero por diversas circunstancias no se había concretado. Pasaron uno o dos años en los que seguimos con las pláticas de un posible tour, el cual, no sabíamos que iba a ser así de grande. Finalmente, yo volví a abrir un chat con los del grupo y fue que nos sumamos todos, pues estábamos en la misma sintonía. Pienso que tenía que suceder en este momento, pues ya estábamos los cinco juntos y decididos a armar el reencuentro. Creo que fueron los tiempos perfectos.

¿En qué momento fue que todos estuvieron de acuerdo y decidieron formalizar el proyecto?

Christian: Fue un momento muy emocional, porque primero fue una cena de Navidad, en la que no sabíamos qué iba a pasar, no teníamos nada planeado. Realmente fue un momento en el que empezamos a platicar. Hablamos de muchas cosas, porque no todo fue miel sobre hojuelas en aquella época. Obviamente todos tuvimos momentos muy difíciles, nuestra adolescencia la vivimos frente a las cámaras, y a cada uno nos lastimaron, porque la fama tiene un precio. Fue escuchar lo que a cada uno nos lastimó, fue abrirnos y encontrar esa parte para sanar y empatizar. Fue muy emocionante y conmovedor el abrazarnos y encontrarnos en esta etapa adulta.

¿Te enfrentaste a algún miedo o duda cuando surgió la idea del reencuentro?

Christopher: Creo que, como vivimos cosas tan fuertes en el pasado, obviamente todos estamos trascendiendo por ciertos miedos, aunque hoy los vemos como lecciones de vida que estamos aprendiendo. Cuando terminó RBD, yo no quería un reencuentro, pero, por azares del destino se dio y nos animamos a cerrar este ciclo de una vez por todas, porque siento que se quedaron cosas inconclusas en el pasado. También, la gente se quedó con ganas de poder vernos una última vez, eso es algo que nos llamó a todos.

Durante todos estos años han mantenido una buena amistad, ¿cómo es hoy la relación entre todos?

Anahí: Somos una familia y estamos más unidos que nunca. ¡Juntos somos magia!

¿Cómo ves a tus compañeros ahora que algunos son padres de familia o que han continuado con su carrera en diversos ámbitos y con múltiples proyectos musicales, actorales, empresariales y hasta de vinos y gastronómicos?

Christopher: Me parece el proceso natural. Me da mucho gusto verlos ahora a todos con familias. Bueno, Christian y yo no tenemos hijos todavía, pero hay una madurez. Eso es lo que me pone muy contento. Verlos a todos con un crecimiento tanto personal como profesional es muy especial.

¿Cómo es volver a trabajar con tus compañeros después de tanto tiempo?

Anahí: Es como si no hubiera pasado ni un día. Es una conexión que nunca se va, que ahí ha estado todo este tiempo, esperando para volver a brillar juntos. Y al mismo tiempo, es increíble todo lo que ha pasado y desde el lugar que ahora nos volvemos a encontrar.

¿Qué representa para ti el volver a cantar las canciones que han acompañado a múltiples generaciones por casi 20 años?

Christian: Es algo muy emocionante, la verdad es que yo ya lo he dicho muchísimo, si no hubiera sido parte de RBD, hubiera sido muy fan del grupo. Me encantan las canciones y amo ser parte de esto; es algo que me emociona mucho. Entonces, poder regresar y cantarlo ahora con una madurez y con muchas vivencias, es mucha emoción.

¿Cuál es la canción que esperas con más emoción volver a cantar con el público?

Anahí: Sálvame.

¿Esperabas la respuesta de la gente ante la gira? ¿Esperaban tantos conciertos, fechas y sold outs?

Anahí: ¡Nunca pensamos que todo esto pasaría! ¡Nos rebasó en todos los sentidos! Tenemos una emoción tan grande y, a la vez, una gran responsabilidad. Vamos a dar todo el corazón.

¿Qué es lo que más te emociona de volver a subirte al escenario?

Dulce: Desde que estamos ahorita ensayando e imaginando el momento de subir al escenario un “Peace and Love” y la bata de RBD que usaba en los conciertos. Todos los tengo guardados.

Hoy, ¿qué te hace ser Rebelde?

Dulce: Ser rebelde, es ser congruente contigo mismo, con tus ideales, con aceptarte y ser realmente quién eres y vencer el miedo a ser tú, sin tener que seguir reglas, sin etiquetas. Es ser la mejor versión de ti mismo, no de nadie más. Es superar tus miedos y tus límites. Es volver a levantar la cabeza, seguir adelante y abrazarte en cada etapa de tu vida. Eso me hace ser rebelde, seguir siendo yo, el abrazarme y aceptarme como soy y trabajar en ser yo misma, no amoldarme a lo que quieren o esperan de mí.

¿Qué representa para ti RBD?

Christian: Para mí, RBD representa mi familia, una generación, sueños hechos realidad. Mi niñez, la escuela y mi primera vez. Representa lo mejor de todo.

Dulce: Para mí, es una bandera, algo que me cambió la vida, como un tatuaje que te pusieron en el alma, a mí y a toda la generación Rebelde. Lo que se escribe en el alma de alguien, queda para siempre y lo verdadero es eterno. Somos mucho más que un grupo; en su momento éramos 6 almas distintas, que dimos lo mejor de nosotros. En este reencuentro somos 5, muy diferentes, pero que, por hoy, elegimos permanecer unidos celebrando lo que nos hace distintos.

¿Qué podemos esperar del reencuentro?

Maite: Definitivamente, es un momento lleno de muchas emociones, muchas ilusiones puestas en el escenario, en nuestra música, la cual, con los años nos ha hecho ver que sigue traspasando fronteras y corazones. Cada vez somos más generación RBD, aunque ya no solo somos una, sino tres generaciones RBD que siguen creciendo y haciendo más fuerte a está familia. Queremos darlo todo en el escenario, disfrutar al máximo cada momento, vivir junto con todos esos corazones que laten con nosotros la fuerza y el amor de RBD, y gozar de la música, que es nuestro mejor idioma.

