Entérate por qué Karla Souza se unió al equipo mexicano de nado sincronizado en los Juegos Olímpicos de París 2024

La actriz mexicana Karla Souza, reconocida tanto en México como en el extranjero por su participación en proyectos de gran envergadura como “Nosotros los Nobles” y “How to Get Away with Murder”, ahora es noticia en un ámbito completamente diferente: los Juegos Olímpicos de París 2024.

Karla es una ferviente defensora de los atletas mexicanos, especialmente después de su participación en la película “La Caída”. Ahora su compromiso con esta causa la lleva a participar de una manera única en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto al equipo femenil de nado sincronizado de México.

¿Por qué Karla Souza apoya a las nadadoras?

Karla se mantiene como una ferviente seguidora y defensora de los derechos de los atletas, particularmente de los nadadores, tras su participación en la película “La Caída”.

Esta obra, que critica un sistema plagado de abusos dentro del deporte, le ha ganado el respeto y la admiración de muchos dentro del ámbito deportivo mexicano.

¿Cómo es la participación de Karla Souza en los Juegos Olímpicos?

La actriz no solo estará apoyando desde las gradas, pues también confirmó que su voz acompañará al equipo de nado sincronizado durante sus presentaciones en la competencia.

Su voz narrará la historia de Matlacuéyetl, la diosa prehispánica de las aguas terrestres y la lluvia, para así integrar la rica historia de México en cada movimiento del equipo de nado sincronizado.

“Estoy muy emocionada de poder sumarme a este esfuerzo, ya que es una manera de dar visibilidad y celebrar a todos los atletas nacionales que van a los Juegos Olímpicos, el máximo reto para un atleta, donde seguramente seguirán callando bocas con su desempeño”, compartió Karla.

Con esta participación, Karla Souza busca apoyar no solamente al equipo de nado sincronizado, sino también inspirar a todas las mujeres mexicanas. Su mensaje es claro: la unión hace la fuerza y el empoderamiento femenino es fundamental para alcanzar grandes logros.

“Ha llegado el momento de ser una sola voz, de unirnos para llenar de energía a este equipo de mujeres poderosas que nos representarán en París 2024,... Seremos una sola voz y es un privilegio que sea la mía”, afirmó Karla, orgullosa de poder contribuir a este proyecto.

A través de su campaña “Callando Bocas” y en colaboración con una marca de cerveza, Karla ha estado muy activa en redes sociales con mensajes de empoderamiento y apoyo hacia las atletas.

“Dile a un mexicano que no puede, y siempre tendrás la misma respuesta: ¡shhh! Porque México Manda”, expresó en uno de sus mensajes más poderosos.

Karla Souza ha logrado trascender su rol de actriz para convertirse en una figura clave en la representación de México en los Juegos Olímpicos, para demostrar que el apoyo no conoce de fronteras ni de disciplinas.

