Erik Rubín se sincera sobre el bebé que perdió con Andrea Legarreta

El cantante Erin Rubín concedió una entrevista a Yordi Rosado y en una reveladora conversación, habló sobre su separación, la pérdida de su bebé y la terapia que está tomando.

Fue en enero del 2003 cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín esperaban a su primer hijo, pero lamentablemente la conductora tuvo un aborto espontáneo y Erik Rubín no la apoyó por estar “crudo”, sin embargo, tras esta situación dejó el alcohol e ingresó a doble A para atender su problema de alcoholismo.

“Andrea y yo habíamos estado buscando un bebé, nos tardamos cinco años bucando. Y en esta ocasión, yo había dejado de beber, y se embarazó y dentro de este embarazo, yo volví a recaer, y precisamente, esta recaída que tuve, al día siguiente teníamos que ir al doctor a ver cómo estaba el bebé y yo no llegué porque yo estaba de fiesta; no pude acompañarla al doctor, y cuando estaba en mi casa todo crudo, sintiéndome horrible, porque además me desaparecí, ella llegó a contarme que había perdido al bebé", recordó el cantante.

Erik confesó que se sentía mal por lo ocurrido, pues en ese momento supo que Andrea había pérdido a su bebé.

“De ahí me agarré (para dejar el alcohol), hermano”. “Fue algo súper doloroso. Yo así lo veo; ese bebé dio la vida por mí; así de grande lo veo; así de fuerte, y de ahí me agarré, y gracias a Dios, desde ese día no bebo ni uso ninguna sustancia, y la vida me cambió completamente; lo que estoy cosechando es gracias a eso”.

Por otro lado, Erik habló una vez más sobre su relación con la madre de sus hijas y manifestó. “sin dudas son el más afortunado en haberme encontrado a esta mujer bella en todos los aspectos, admirable, luchona, inteligente; la verdad es que la amo profundamente”.

“Es alguien que me ha dado tanto y que precisamente estamos... yo sí quiero todo en esta vida, y creo que sí se puede todo en esta vida; yo quiero todo con ella, quiero darme cuenta si es posible o si hemos pasado ya a ser más amigos, más familia, que pareja”, declaró.

De esta manera, Erik dijo que su separación se debe a un consejo de terapia que les ayude a comprobar si en verdad quieren estar juntos como pareja, incluso aseguró que viven juntos y duermen en la misma habitación.