Así inició la historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron ponerle fin a su matrimonio. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que eran una de las parejas más estables dentro del medio del espectáculo. Los famosos que procrearon juntos a sus dos hijas: Mía y Nina, publicaron un video en el que escribieron un extenso mensaje en el que resumen su linda historia de amor que ahora será parte del pasado.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal... Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar”.

“Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’... somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momento maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado muchos momentos muy duros. Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros”, agregaron en la publicación que ya acumula una gran cantidad de comentarios de famosos y fans que les envían todo su cariño.

Así inició la historia de amor entre Andrea Legarreta y Erik Rubín

La actriz y condictora de 51 años contó la historia de cómo conoció y formó una familia con Erik Rubín a TVyNovelas —este 1 de abril 2023 habrían cumplido 23 años de casados.

“A Erik lo conozco prácticamente desde que éramos niños, porque yo estudiaba en el Centro de Capacitación Infantil, y los Timbiriche estúpidodiaban ahí. Luego coincidimos en Alcanzar una estrella II, no hacíamos escenas juntos pero nos saludábamos, y siempre me cayó muy bien. Además puedo decir que siempre fui su fan porque me encantaba cómo cantaba”, reveló Andrea.

TVyNovelas también explica que el flechazo se dio cuando el empresario Rafael Villafañe los presentó en una disco, y el cantante le confesó sus sentimientos. En el 2000 contrajeron matrimonio en Acapulco y tuvieron dos hijas, Mia y Nina.