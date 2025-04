¿Es verdad que Cantinflas tenía sirenas enjauladas en su mansión de Acapulco?, esto dijo su nieto

Mario Moreno del Moral, nieto de Cantinflas creó una cuenta de TikTok para hablar de los rumores que iniciaron por el influencer Carlos Name.

El nieto del artista abordó la polémica sobre la antigua mansión de Mario Moreno “Cantinflas” en Acapulco. Según el influencer Carlos Name, aseguró en una serie documental que el icónico actor mantenía sirenas enjauladas en el lugar.

Sin embargo, el nieto de Mario salió a desmentir las afirmaciones, a pesar de que el influencer utilizó imágenes y testimonios para probar la existencia de sirenas.

En un video, Carlos dijo, “vengo a aclarar las mentiras que has dicho en tus últimos videos sobre la casa de mi abuelo en Acapulco. Me encanta tu creatividad, pero esta vez si te pasaste, te inventaste una historia usando una foto que ni siquiera son de la casa de mi abuelo y poniendo información que cualquier persona con acceso a Google podría desmentir en cinco minutos”.

El nieto del idolo del cine mexicano negó que la casa estuviera ubicada en Las Brisas, y aseguró que la propiedad no fue confiscada, como afirmaba Name, sino que fue vendida en la década de 1980, pero los propietarios no le dieron mantenimiento necesario, lo que provocó su deterioro actual.

Al ser una propiedad abandonada, influencers han dado seguimiento a las historias difundidas con Name, ya que varios creadores de contenido han accedido a la mansión para hacer videos con teorías y conspiraciones.

Mario hizo referencia a la boda de Elizabeth Taylor, un acontecimiento que pocos conocen que sucedió. “Y si quieres hablar de hechos históricos que realmente si pasaron allí, te invito a hablar de la boda de Elizabeth Taylor”.

El joven retó al influencer a demostrar sus afirmaciones y calificó los testimonios presentados en el documental como poco creíbles.