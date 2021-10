Especial de novias: esto es lo que debes saber antes de casarte

Un fotógrafo de bodas se encarga de capturar los mejores momentos –las caras de sorpresa, felicidad y complicidad– entre los novios, invitados y familiares. Son los responsables de inmortalizar en un álbum y video toda la fiesta para que se pueda volver a contar por medio de imágenes.

En una boda no existe la oportunidad de una toma dos, son fotos –en su mayoría espontáneas–, así que no dudes en platicar con ellos, que te enseñen su portafolio y asegúrate de mencionarles cuáles son los momentos y personas que no pueden faltar, probablemente tu grupo de amigos de la maestría, los familiares que vinieron de lejos para acompañarte y los adultos mayores que hacen un gran esfuerzo para estar contigo ese inolvidable día.

Es muy probable que el fotógrafo se apoye con su equipo de profesionales para asegurar que la cobertura sea completa y te ofrezcan una variedad de fotos que incluyan los detalles de tu arreglo, el encuentro de los novios, la ceremonia, la arquitectura del lugar, algunas tipo paparazzi en la pista y todos los elementos imperdibles de esta fecha tan especial. Manuel Valderrama @manvalderrama Lucila Sáenz @lusaenzphotography