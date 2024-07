Esposa de Omar Chaparro fue cupido de Mauricio Ochmann y Lorena González; ella los presentó

Después de que se diera a conocer que el actor Mauricio Ochmann mantiene una relación amorosa con la actriz, productora e hija del Dr. Simi, Lorena González, nos enteramos de que la esposa de Omar Chaparro fue su cupido y gracias a ella se dio el romance entre ambos.

Omar Chaparro confesó durante una entrevista para el programa Ventaneando, que su esposa tuvo que ver en el comienzo de la relación. “Qué viva el amor, qué padre, qué bonito, de verdad, además conocemos a Lolo, de hecho, acá la chamana (Lucy), tuvo algo que ver”, contó el también comediante con una sonrisa.

Por su parte, Lucy fue cuestionada tras la declaración de su esposo y reveló nerviosa, “no, no, ya ni me acuerdo la verdad, me van a regañar, yo quiero mucho a Mauricio y a Lorena. Tenemos que hacer más parejas porque muchas se nos deshacen, hay que balancear ahí", agregó.

Lucy Chaparro mencionó que está feliz por el romance de Mauricio Ochmann y Lorena González. “Muy bonito, qué padre, me encantan y ojalá que pronto podamos hacer algo en parejas, ir a pasear o algo”.

Hace unos días, Mauricio Ochmann confirmó su relación y dio algunas palabras al respecto, “Bien, muy bien, estoy muy contento, disfrutando. Estamos muy contentos, muchas gracias, ahí vamos....”.

Mauricio Ochmann aprovechó para decir que su nueva novia se lleva muy bien con su hija y hasta aseguró que se quieren mucho. “Se quieren mucho. Se llevan bien. Estamos contentos todos”, comentó.