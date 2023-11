Esta es la canción que Danna Paola le dedicó a un ex novio

Danna Paola lanzó la canción “Aún te quiero”, que va contra un ex novio, todos suponen que es Eleazar Gómez.

En un post en Instagram, la también actriz comentó que con esta canción cierra su álbum y “cauteriza las heridas de todo el viaje que ha sido mi obscuridad, es empoderamiento, amor propio, y muchos límites sanos”.

“He vivido los últimos dos años procesando emocionalmente esta canción, llegó a mi vida en el momento perfecto para abrirme los ojos ante una situación/relación que me hacia mucho daño, me liberé hablando con mucha verdad desde el amor y desde el primer día hasta hoy ha sido mi refugio y mi salvación.

“Les entregamos esta canción con el alma, que los ayude a sanar, perdonar y a comunicar lo que necesitan sacar de los escombros del corazón y dar un paso adelante poniendo límites con todo aquello que no te suma y enfría tu alma, porque donde hay odio hubo amor”.

El lyric video casi llega en 3 días al medio millón de reproducciones en YouTube:

La canción resulta poderosa y no se duda que sea un éxito y se vuelva estandarte para muchas personas que pasaron por cosas similares.

En la letra dice cosas como:

Prefiero estar sola

Que ser esclava de las mentiras que me dices

Si no creo en el amor, no es porque quise

Te di todo y tú por nada lo vendiste

Estoy mejor sola

Aunque de vez en cuando, admito que te pienso

Te recuerdo no es bonito, es un lamento

Pues si te odio, es porque en el fondo te quiero

Danna Paola y Eleazar Gómez

Los actores tuvieron un romance en el 2009, cuando ambos protagonizaban Atrévete a Soñar.

Él le lleva 10 años de edad, por eso fue hasta el 2013 cuando confirmaron su relación, pues Danna ya tenía 18 años.

Terminaron en 2015, y hubo versiones que indicaron que él era celoso y violento, la actriz dijo años después que no la pasó nada bien en esa relación.