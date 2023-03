Esta es la historia de amor de Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro son las próximas celebridades del reguetón y música urbana en caminar al altar —tomando en cuenta que hace no mucho fue la boda del reguetonero Guaynaa y Lele Pons. La española y el puertorriqueño llevan una relación de 3 años, y finalmente anunciaron que se han comprometido.

El flechazo de Rauw Alejandro en 2019

En una entrevista del 2019, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz (mejor conocido como Rauw Alejandro) dijo que le encantaría hacer una colaboración con Rosalía: “me encanta Rosalía, pienso que es una artista... demasiado. Entiendes, mucho talento”.

El romance secreto desde 2020

En 2020 surgieron rumores de que ambos eran pareja, pero en una entrevista la española de 30 años afirmó que se estaba enfocando más que nada en su carrera: “pero imagínate, ¿cómo? Si compongo, produzco, escribo letras, toco instrumentos. Te juro que para hacer todo esto debes poner todos tus sentidos”.

En 2021 confirmaron su noviazgo

Fue a través de las fotos del cumpleaños 28 de Rosalía que confirmaron que eran novios. Subieron varias instantáneas acompañados de más amigos para un festejo casero, y finalmente el mundo supo que estos grandes artistas decidieron hacer público el romance.

“No juzgo a ninguna pareja en la industria ni en el mundo, pero hay muchas parejas que se enchulan y van a fuego, por lo menos nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Un par de meses, un par de tiempo ya, un tiempito largo. El punto es que uno se quiere asegurar que esa persona está para ti o viceversa. Independientemente, nosotros tenemos una carrera que cuidar, y ella no es una persona de hacer drama, yo tampoco. Cuando nos pillaron afuera, ya estábamos seguros realmente de qué es lo que queríamos en la vida”. confesiones de rauw alejandro al programa Alofoke sin censura en 2021.

En los 40 Music Awards Rosalía le entregó un premio a Rauw y le plantó un apasionado beso en el escenario, ante la mirada de todos los presentes.

2023 Rauw Alejandro le pide matrimonio a Rosalía

La pareja sacó tres canciones juntos, siendo una de las colaboraciones más esperadas. Pero verdaderamente la gran noticia fue que Rauw Alejandro le pidió matrimonio a Rosalía; la española lo compartió en redes sociales e internet explotó.

Días antes ambos dieron una entrevista en la que Rosalía confesó cómo supo que Rauw era diferente. “Yo cuando te conocí pensaba que eras de una manera y luego tú me sorprendiste. Yo tenía la fe perdida en la masculinidad, fue conocerte y me cambió un poco la situación”, continuó. “Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que eran muy emotional unavailable (emocionalmente no disponibles)”. “Tú para mi fuiste la primera vez que yo no sentí eso, sentía que tú no sentías miedo de querer y ser querido”.