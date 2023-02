Esto hace Shiloh Jolie-Pitt para ganar $14 mil dólares a la semana

Quizá Shiloh Jolie-Pitt tiene a dos de los papás más ricos de Hollywood —Brad Pitt está entre los 10 artistas mejor pagados del 2022—, pero esto no detiene a la adolescente de empezar su propia fortuna. La joven de 16 años ya gana 14 mil dólares a la semana, ¿pero en qué trabaja para conseguirlo?

¿Qué hace Shiloh Jololie-Pitt para ganar $14 mil dólares?

Digamos que los papás de Shiloh tienen que mantener a seis niños, pero si van a ganar esta suma de dinero —o más—, no tendrían de qué preocuparse. Un reportake de Life & Style expuso que la hija biológica de Pitt y Jolie recibe la sutil cantidad de $14 mil dólares a la semana gracias a una serie de trabajos.

Una fuente reveló a la revista que la adolescente hace una impresionante suma de dinero “con pequeños trabajos de danza, dando tutorías y leyendo libros para hacerlos películas"; también que Shiloh ha trabajado como asisente de producción para la próxima película de Angelina Jolie.

Y además de la escena cinematográfica, está interesada en volverse top model. “Le han ofrecido lucrativas oportunidades de modelaje, y las ha considerado. Shiloh dice que el modelaje no es lo de ella, pero usaría sus ganancias para finanziar sus proyectos de danza, arte y películas”.

getty

En 2020, Kids Rich List sacó el valor neto de los hijos de Angelina y Brad, vía Hello!, y reportaron que “la pareja creó un fondo para Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne Jolie-Pitt por $250,000,000 USD”. Así que además de las ganancias de Shiloh, seguro tendrá más apoyo para sus proyectos en el futuro.

Por su lado, y a pesar de la fortuna, Brad ha asegurado que la paternidad le llena mucho. “Me siento el hombre más rico del mundo desde que me he convertido en papá, me ha cambiado en muchísimos niveles, me ha vuelto más generoso y me ha hecho sentirme más vivo. Veo a mis hijos como una parte esencial de mi vida. Me encanta serlo y todas las responsabilidades que conlleva.” Su otra hija mayor es Shiloh, quien apareció en un video bailando, dentro de un estudio famoso en los ángeles. “Honestamente no sé de donde lo saco, yo soy Mr. dos pies izquierdos’. Amo cuando encuentran sus propios gustos y pasiones”.