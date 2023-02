La esposa de Bruce Willis es 23 años menor que él y ahora lo apoya en su diagnóstico de demencia

Hace tan solo un año, Bruce Willis de 67 años, se retiró debido a que padecía afasia, una enfermedad que ataca directamente al sistema nervioso y que afecta sus habilidades cognitivas, en la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. Por lo general ocurre después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza.

Desde que la familia del actor emitió el comunicado en el que anunciaron el retiro del famoso intérprete de Die Hard han recibido mensajes de apoyo de parte de sus seguidores. “Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartirles que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas...”, se lee en el texto.

Diagnostican a Bruce Willis con demencia frontotemporal

Pero la afasia no lo fue todo. Recién confirmaron tanto sus hijas, como su ex Demi Moore como su actual esposa Emma Heming, que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Las mujeres del actor compartieron un conmovedor comunicado en el que relatan que ‘finalmente hay un diagnóstico claro’.

Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición ha progresado, y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. reza el comunicado de las hijas, esposa y ex de Bruce Willis.

¿Quién es la familia de Bruce Willis?

Bruce Willis tristemente ha dejado la actuación a causa de esta enfermedad. Durante su carrera el actor actuó en filmes icónico como Look Who’s Talking , Pulp Fiction , 12 Monkeys , The Jackal , Armageddon , The Sixth Sense , The Whole Nine Yards , Sin City y The Expendables 2. A pesar de esto, el intérprete que cumplirá 68 años el 19 de marzo sigue disfrutando de la vida junto con sus hijos y su esposa Emma Heming Willis.

Actualmente, la pareja tiene dos hijos, Evelyn y Mabel de 8 y 10 años respectivamente. Con su primer matrimonio, el cual fue con Demi Moore, tuvo a Rumer (34), Tallulah (29) y Scout (31).

Ella es la esposa de Bruce Willis 23 años menor que él

Después de estar casado con Demi Moore, Bruce tuvo un corto matrimonio con la actriz Bruce Burns que terminó en 10 meses. Pero encontró el verdadero amor —según ellos— con la modelo británica y americana Emma Heming.

Emma tiene 44 años, lo que significa que hay una diferencia de 23 años de edad con Bruce Willis. Tuvieron dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn —ésta última nació cuando Bruce tenía casi 60. A pesar de esta diferencia de edad, el actor de Moonlight confesó, “no quiero estar lejos de Emma nunca, es la relación más particular que he tenido en mi vida”.

La ex modelo ha hablado con cierta sutileza sobre lo difícil que es a nivel personal que su esposo padezca afasia. Emma compartió un video al respecto: “mi dolor me paraliza, pero estoy aprendiendo a vivir con él. Como mi hijastra, Scout Rue Willis me dijo, ‘el dolor es la forma de amor más profunda y pura’. Espero que encuentren esto un poco reconfortante”.

Emma y Bruce se casaron en 2009 en las Islas Turcas y Caicos, y después en una ceremonia civil en Beverly Hills. A Heming la descubrieron a los 16 años en el programa de televisión The Big Breakfast, para encontrar modelos. Fue la modelo y vocera de la firma de lencería canadiense La Senza y ha salido en espectaculares para Dior, Gap, Garnier y John Frieda. También ha sido la portada de revistas como Elle, Glamour, Shape, Town and Country y W Magazine. Y sí, ha llegado a las pasarelas de Paco Rabanne, Christian Dior, Chanel, Valentino, Ralph Lauren y Victoria’s Secret.