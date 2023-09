Este filme desmiente las historias alrededor del matrimonio de Elvis y Priscilla Presley. La actriz de cine y televisión y empresaria estadounidese se casó con el cantante y actor Elvis Presley con quien tuvo a su única hija Lisa Marie Presley, quien murió en enero de este año a causa de una obstrucción intestinal a los 54 años.

Elvis Presley fue un icónico cantante, actor y músico estadounidese, uno de los artistas más influyentes en la historia de la música, quien falleció el 16 de agosto de 1977 en Tennessee, dejando un gran legado como el “rey del rock and roll”.

Esta es la película que revela la verdadera historia de Elvis y Priscilla Presley Getty Images

Hace años, Elvis fue criticado cuando decidió sostener una relación sentimental y casarse con una mujer menor que él cuando ella tenía 14 y él 24. Ante esto se generaron rumores sobre los intéreses del famoso con la actriz, por lo que ahora Priscilla decidió contar su versión de los hechos mediante una película y durante la presentación de la misma negó que haya tenido relaciones sexuales antes de casarse.

“La gente piensa, oh fue sexo, fue esto, nada, nunca tuve relaciones exuales con él. Era muy amable, muy suave, muy cariñoso, pero también respetaba el hecho de que yo tuviera solo 14 años. estábamos más en mente y pensamiento y era era nuestra relación”, contó Priscilla.

La actriz agregó que Elvis encontró en ella a una confidente a quien le contaba todo sobre su vida. “Me gustaría explicar... no me malinterpreten: Elvis fue el amor de mi vida. Fue el estilo de vida lo que me resultó demasiado difícil. Nos mantuvimos unidos incluso después, tuvimos a nuestra hija y me aseguré de que siempre la viera. Es como si nunca nos hubiéramos dejado, me gustaría dejarlo claro”.

“Elvis me abría su corazón, sus esperanzas, sus miedos, la pérdia de su madre y yo fui la persona que realmente se sentó allí para escucharlo y consolarlo, esa fue realmente nuestra conexión”.

Getty Images

La historia amorosa de ambos comenzó cuando ella iba a la secundaria y la conoció en una fiesta acompañada por sus padres en una base estadounidense de Alemania. Él tenía 24, y era uno de los soldados americanos y uno de los hombres más famosos del mundo. Estuvieron casados durante seis años y más adelante debido a los compromisos labores se separaron en 1972 y se divorciaron en 1973.

Priscilla dijo que el contar su vida para una película donde trata dus sentimientos y el amor que vivió no fue algo fácil. “Es muy difícil ver una película sobre ti, tu vida y tu amor, pero Sofía hizo un trabajo increíble, ella hizo su tarea y realemnte hice todo lo que pude por ella”