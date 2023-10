Estas son las canciones que Luis Miguel le dedica a su mamá, Marcela Basteri

El cantante de Tengo todo excepto a ti, tiene una trayectoria que incluye casi 30 discos de estudios y más de 20 giras, en las cuales interpreta las canciones favoritas del público, pero también algunas que tienen un significado especial para él. Luis Miguel, tiene un lugar especial en su corazón para algunas canciones que le recuerdan a su mamá, Marcela Basteri.

Marcela

“Nada en este mundo vale nada si no estás, Marcela”, es como inicia el tema, que Luis Miguel cantó para su mamá en vivo, en un concierto en el Luna Park, en Buenos Aires, Argentina, el 16 de marzo de 1985.

“Mi nublado cielo lo alumbraste con tu Sol, Marcela”, dice uno de los versos, que hace referencia al mismísimo cantante de La Incondicional. Destaca que la canción fue escrita por Luisito Rey, especialmente para Marcela Basteri, quien despareció un año después de ese show.

Pensar en ti

Este tema tiene un lugar especial en el corazón del cantante, según reveló recientemente su autor, Francisco Céspedes. “Él estaba buscando a su mamá en ese momento todavía. Yo no he estado nunca, ni quisiera estar en los zapatos de Luis Miguel en ese instante de buscar a su madre y no verla aparecer nunca más… Entonces, él se la cantaba a ella. Por eso cuando ven por ahí los videos, la estrenó en Argentina, en el 94, la entrega, cuando la dice, es como si se fuera a morir”, contó el cantante cubano en entrevista con Ventaneando.

Hasta que me olvides

Se cree que este tema de Juan Luis Guerra, “El Sol” se lo dedica a Marcela Basteri, por la idea de que seguirá amando a su mamá, sin importar que ella no esté presente. El rumor se ha extendido por el coro que dice: “Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos continuar mi gran teatro… ¡Hasta que me olvides!”.

La historia de cómo se escribió el tema fue revelada por Jorge “El Burro’ van Rankin, en el programa Miembros al aire. “Tuve la oportunidad de estar en casa de Jaime Camil, del señor, del papá, hace 25 o 30 años. Yo estaba con Luis Miguel y estaba Juan Luis Guerra, que llegó a comer ahí. Se sentó y le dijo: ‘¡Micky, ven!’. En la escalera de la casa le escribió en una servilleta la canción que tenía en la mente, la de Hasta que me olvides”, contó el conductor.

Yo sé que volverás

El tema escrito por Armando Manzanero y Luis Pérez Sabido forma parte del disco Segundo Romance de Luis Miguel, publicado en 1994 por el sello WEA Latina. La canción narra la angustiosa espera de una persona que aguarda por alguien a quien ha querido y del que no tiene noticias.

“Yo sé que volverás muy vigilante. Aquí te esperaré, lo he prometido. La espera sería inútil y asfixiante, si no supiera cuanto me has querido”, es una de las significativas estrofas de la canción que, se asume, “El Sol” canta en honor a Marcela Basteri.

“Esa es la única canción que le dediqué a mi madre. Fue una mujer que cumplió muy bien siempre su papel, fue sumamente dedicada, a lo cual yo le tengo respeto y un gran cariño. Es un tema muy especial para mí, al oír esta canción automáticamente pensé en ella”, declaró el cantante en una entrevista con la revista Eres en 1994, según apunta El Universal.