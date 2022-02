Este es el mensaje que Mauricio Ochmann le envió a Eugenio Derbez

El actor Mauricio Ochmann le envió un inesperado mensaje a su exsuegro Eugenio Derbez.

Tras su separación con Aisliin Derbez, hija de Eugenio, el actor Mauricio Ochmann reapareció en la presentación de su nueva película “Qué Despadre”, donde envió una sentida felicitación al creador de “La familia peluche”, luego de que la película en la que participa, “CODA: señales del corazón”, fue nominada a un premio Oscar como “Mejor Película”, además de dos categorías más: Mejor Guión adaptado y Mejor Actor de Reparto.

Mauricio reveló que no ha hablado con el papá de Aislinn, a pesar de ello reconoce el gran trabajo cinematográfico que realiza, aunque confesó que no ha visto la cinta.

“No he hablado con él, pero le mando muchas felicidades, muchas felicitaciones a él y a todo el elenco, no la he visto, tengo ganas de verla, sé que es una película entrañable y muy bonita, he visto el tráiler, y pues nada, ¡que felicidad que esté nominada a Mejor Película!”.

Aunque Aisliin y Mauricio ya no son pareja, mantienen una gran relación por su hija Kailani. Además la familia Derbez asegura que mantiene una buena relación con Ochmann. No obstante, en una ocasión Eugenio confesó sentirse culpable del divorcio de su hija por realizar el reality, “De viaje con los Derbez”, que dio a conocer al mundo cómo era su relación.

Además, dijo que fue Mauricio quien tomó la decisión de separarse de Aislinn. “Ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomo la decisión”. Finalmente, tiempo después de su separación ambos anunciaron que tomaron caminos distintos en el amor y ya están junto a sus nuevas parejas. Mauricio junto a la modelo Paulina Burrola y Aislinn con Jonathan Kubben.

