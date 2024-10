Ester Expósito explota contra las críticas al cambio físico de su rostro

Ester Expósito no se quedó callada para defenderse de las críticas que ha recibido sobre su cambio de rostro. La famosa actriz española se volvió tendencia luego de que apareciera con una serie de cambios en el rostro.

La famosa habló al respecto y dijo, “estoy reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres. Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien”.

“No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y eso no lo hago por mí, que ya desde hace años sé lo que hay y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones. Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen, o que, aunque las tengan, no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo por qué", añadió Ester quien dejó en claro que ella puede hacer lo que quiera con su rostro y nadie tiene derecho a hablar de sus decisiones propias. Además, aclaro que no se realizó ninguna cirugía, únicamente subió de peso.

“Sí, porque resulta que llevo leyendo la estupid3z de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido que, al parecer, me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox, o no sé que cosas más. Si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada... pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está", finalizó la famosa que hizo un llamado a normalizar los cambios físicos del cuerpo.

“Lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y menos mal, porque al final esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas”.