Esto dijo Jaydy Michel, exesposa de Alejandro Sanz, sobre el supuesto noviazgo del cantante con Candela Márquez

Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al ser captado con Candela Márquez, lo que hizo que se levantaran sospechas de un supuesto romance entre ellos.

Hace unos días, el cantautor español fue visto junto con a la actriz española en un partido entre el Inter Miami y el New England Revolution, en el estadio de Fort Lauderdale, Florida.

El intérprete de Amiga Mía estuvo en el estadio a nivel de cancha muy contento y sonriente, acompañado de Candela, de quien no se separó en ningún momento.

¿Qué dijo Jaydy Michel sobre el noviazgo de Alejandro Sanz con Canela Márquez?

Jaydy Michel, ex esposa del cantante fue cuestionada al respecto y expresó su opinión sobre la supuesta relación amorosa del intérprete de Corazón partido. La modelo asistió a una fiesta en Madrid y ahí se le preguntó su opinión sobre el comentado nuevo romance de Sanz.

También te puede interesar: Esta fue la reacción de Andrea Legarreta al supuesto noviazgo de Erik Rubín con Mónica Noguera

Michel se mostró sorprendida, pues al parecer no estaba enterada. “¿Ah sí? No sabía porque he estado unos días con mi esposo en México y me desconecté. Tres días pudimos desconectarnos y acabó de volver y no, no me he enterado de nada”, dijo ante las cámaras de Europa Press.

Sin embargo, la actriz mexicana se mostró feliz por la idea de que su ex esposo tuviera un nuevo romance. “Me parece maravilloso que él esté feliz. Cuanto más feliz esté, mejor va a estar mi hija también. Y quiero que él esté bien, claro”, declaró. “Cuanto más feliz esté mejor va a componer y bien va a estar mi hija”, recalcó

También te puede interesar: Ángela Aguilar revela cuándo planea tener su primer hijo con su esposo Christian Nodal

¿Qué han dicho Alejandro Sanz y Candela Márquez sobre su supuesto romance?

A pesar de que ni el cantante ni la actriz española han confirmado una relación formal, es evidente el coqueteo y los mensajes que se dedican en las redes sociales.

Recientemente, Candela Márquez compartió una fotografía sobre su estancia en Miami, aunque la actriz solo colocó en la descripción de su publicación el emoji en forma de corazón, fue un comentario de Alejandro Sanz lo que llamó la atención.

“Me encanta tu sombrerito. El fotógrafo debía ser bueno, ya te extraño”, expresó el cantautor.