Esto dijo Michel Kuri sobre su supuesto romance tras la ruptura con Lucero

Michel Kuri, empresario y figura pública, se vio envuelto en rumores sobre un presunto romance con una mujer argentina después de su separación con Lucero en julio pasado.

Ante esta situación, Kuri tomó la iniciativa de desmentir dicha información a través de una comunicación directa con la reconocida periodista Maxine Woodside.

La aclaración de Michel Kuri

Los colaboradores del programa “Todo para la mujer” presentaron una imagen de una mujer rubia, a quien identificaban como la nueva pareja de Michel Kuri.

No obstante, el empresario contactó al programa para solicitar que no le relacionaran sentimentalmente con ella. Maxine Woodside compartió los detalles de esta comunicación en su programa radiofónico.

En sus propias palabras, Woodside relató: “Ayer o antier dijimos que el señor Kuri andaba de novio con una chica argentina muy guapa, güera, de ojos azules, por lo menos en la foto se ve espectacular, ahora en persona no sabemos, porque ahora con el Photoshop pues, a saber”. Sin embargo, Michel Kuri intervino para aclarar la situación.

EXCLUSIVA I Ante el rumor de una supuesta novia argentina, Michel Kuri aclaró a la conductora Maxine Woodside (@maxwoodside) que no está saliendo con nadie. Los detalles en #TodoParaLaMujer pic.twitter.com/XJNUTDJu6r — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 6, 2023

El empresario negó categóricamente cualquier relación romántica con la mencionada mujer argentina. La periodista destacó: “El caso es que (Michel Kuri) habló y nos dijo que no, que es mentira, que él no anda con esta chica argentina, y aclarado el punto, el señor dijo que ‘no, que no anda con la chica argentina’”.

Posibilidades de reconciliación

La noticia de este desmentido podría ser bien recibida por Lucero, quien recientemente expresó su esperanza de una posible reconciliación con Michel Kuri.

En una entrevista para “El Gordo y la Flaca”, la cantante aseguró: “Yo creo que eso no va a terminar, la verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una pelea de por medio, ni un problema. Ha sido realmente el trabajo el que nos ha mantenido como un poco separados, pero realmente yo pienso que el amor es genuino y seguramente volveremos, algún día de estos, ya les contaré".

En medio de la especulación y los rumores, Michel Kuri ha despejado las dudas sobre su supuesto romance con una mujer argentina, reafirmando su postura de no estar actualmente en una relación con esta persona.

Mientras tanto, las posibilidades de una reconciliación con Lucero siguen siendo un tema de interés para el público, pero solo el tiempo revelará el destino de esta historia sentimental.