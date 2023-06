“Estoy dando la cara": Sergio Mayer habla de las amenazas que recibió por el caso de Héctor Parra

Sergio Mayer ha sido parte importante del caso de Héctor Parra, quien al día de del jueves 25 (de mayo 2023) le dictaron una sentencia de 10 años 6 meses de prisión por corrupción de menores, fuente de una demanda que metió su hija Alexa Parra (producto de su relación con Ginny Hoffman).

Mayer impulsó el caso de Alexa ante las autoridades judiciales, como reportó TVyNovelas, “lo que le valió que fuera acusado de tráfico de influencias por parte de Daniela Parra” (la hija mayor de Héctor, producto de una relación anterior). Precisamente Sergio habló con la prensa para mencionar que estas acusaciones por tráfico de influencias le trajo amenazas a su persona, a su esposa y a sus hijas.

Sergio Mayer confiesa que tuvo amenazas tras el caso de Héctor Parra

El expolítico de 57 años reveló ante reporteros que él y su familia han recibido amenazas al grado de asustar a sus hijas, quienes ya le pidieron escoltas a su papá.

“He sido víctima de ataques, de mentadas... mi familia, mis hijas... Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí; y me han dicho cosas de mis hijas tremendas, y aquí estoy dando la cara, y me siento orgulloso de lo que hice”, inició Mayer.

“Mi hija Antonia me dice hace rato, ‘oye, papá, ¿no crees que deberíamos contratar escoltas? por todas las amenazas que nos están haciendo’. Le dije ‘no, mi amor, no tenemos por qué traer escoltas'; y aquí estoy, y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto. Y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país”, puntualizó Sergio.

Sergio Mayer se ha pronunciado orgulloso del apoyo que otorgó a Alexa ante la denuncia, “y lo que sigan diciendo, la verdad no es un tema que a mí... me siento tranquilo de haber ayudado a la víctima”, reiteró, afirmando que no leería la carta que Héctor le escribió. “Pase lo que pase, digan lo que digan... ya salió un juez y se pronunció después de dos años de juicio”.

¿Qué dijo Héctor Parra sobre esta sentencia?

La abogada de Héctor Parra, Samara Ávila, dio una declaración ante los reporteros, vía TVyNovelas: “no son buenas noticias, desafortunadamente y lamentablemente está siendo condenado Héctor por el delito de corrupción de menores [...] le están imponiendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses, y hay un concepto de reparación de daños por una cantidad aproximada por la cantidad de 200 mil pesos”.

Héctor no ha salido a dar declaraciones por sí mismo, pero Samara aseguró que “el cliente respeta esta resolución, pero no está conforme”. También que se encuentra ‘tranquilo': “el señor Héctor está tranquilo. Escuchó toda su sentencia, escuchó toda su explicación de los montos y por qué esta penalidad de años. Él está consciente e informado de que ésta es una primera instancia, es una opinión de un juez de enjuiciamiento”, pensando en que aplicarán otros recursos para apelar a este fallo (vía Excelsior).

Sobre la sentencia de los 10 años y 6 meses, quien sí se pronunció al público es la hija mayor de Héctor, Daniela Parra (producto de una primera relación antes de Ginny Hoffman). Lanzó una invitación en Instagram para defender a su papá en la Ciudad de México: “Amigos, este MIÉRCOLES 24 vamos a levantar la voz contra la CORRUPCIÓN Y DENUNCIAS FALSAS. México no puede seguir CEGADO ante la EVIDENTE FABRICACIÓN DE DELITOS. Mi papá es solo una víctima MÁS, de un sistema que DEBERÍA protegernos, no venderse al mejor postor. YA NO PEDIMOS… ¡EXIGIMOS JUSTICIA!”.