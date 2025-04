Estrenos imperdibles en Netflix, Max, Prime Video y Disney+ en mayo 2025

¡Atención amantes del entretenimiento! Estas son las nuevas series, películas y documentales que prometen conquistar a los suscriptores.

Netflix

The Four Seasons: una miniserie romántica con Steve Carell y Tina Fey, estrena el 1 de mayo.

Sirens: una comedia oscura protagonizada por Julianne Moore y Kevin Bacon, llegará el 22 de mayo.

Big Mouth: la octava y última temporada se estrena el 23 de mayo. Karol G: Mañana fue muy bonito, un documental sobre la gira de la cantante colombiana, disponible desde el 8 de mayo.

Love, Death & Robots: Para los fans de la animación, el volumen 4 se lanza el 15 de mayo.

Max

Este mes iniciamos con uno de los lanzamientos más esperados es la segunda temporada de The Last of Us, con episodios nuevos cada semana.

Duster: una serie producida por J.J. Abrams ambientada en los años setenta, que sigue a una de las primeras agentes negras del FBI.

And Just Like That – Temporada 3 (29 de mayo): Continuación de la serie derivada de "Sex and the City". Veremos a Carrie y sus amigas volver con sus icónicos outfits.

Prime Video

Otro Pequeño Favor (1 de mayo): Película protagonizada por Blake Lively y Anna Kendrick.



Nueve Perfectos Desconocidos – Temporada 2: Regreso de la serie con Nicole Kidman.



Disney+

Titanic: The Digital Resurrection (2 de mayo): Documental de National Geographic.

Star Wars: Historias del Inframundo (4 de mayo): Serie animada con contenido supervisado por control parental.

Bienvenidos al Wrexham – Temporada 4 (16 de mayo): Serie documental sobre el equipo de fútbol galés.

Tucci in Italy (19 de mayo): Miniserie de National Geographic con Stanley Tucci explorando la gastronomía italiana.



Este Mayo 2025 promete ser un mes lleno de entretenimiento en streaming, ideal para los amantes de las series, el cine y la música. Con opciones para todos los gustos, las principales plataformas refuerzan su catálogo con estrenos de alto perfil.