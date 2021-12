Exclusiva Alejandro Fernández reveló qué es lo que aprendió de su padre

¿Qué sentiste cuando te dijo Alex que se quería dedicar a esto?

Me sorprendí muchísimo. Yo ignoraba que le gustaba cantar. De quienes sí sabía era de mis otros cuatro hijos, de Emiliano, Valentina, América y Camila cantaban desde muy chicos y eran muy extrovertidos, pero a Alex, le gustaba tocar el piano, aunque jamás nos dijo que cantaba.

De repente tocaba el piano y cantaba al mismo tiempo, y me impresionaba porque lo hacía muy bien, sin embargo, como era Camila la que había tomado la decisión de que se quería dedicar a esta carrera, y en ese momento Alex ya estaba más grande, pues sí me sorprendió. Decidimos darle el espacio a Camila y luego lanzarlo a él en su proyecto.

Me tomó de sorpresa ver el disco porque me fui de viaje y cuando regresé ya estaba grabado. Me llevaron al estudio, para enseñarme lo que supuestamente era “el disco familiar” y una vez que lo escuché, yo dije: “Los arreglos y todo –comenté– eso no es para la familia, esto es más serio”. Y la verdad me ha dado mucho gusto cómo reaccionó la gente en el primer disco con Alex, estoy muy agradecido con todo el público.