EXCLUSIVA Así fue el primer viaje a Disney de Carlos Rivera

Por Jorge Alférez

Fotos Cortesía Walt Disney World

“Es un viaje que para nosotros es muy especial, principalmente porque era uno con el que soñábamos desde que éramos niños”, nos cuenta con gran emoción, Carlos Rivera, respecto al viaje que finalmente pudo realizar en compañía de sus hermanos.

¿Por qué decidiste ir hasta ahora a Walt Disney World?

Había tenido muchas oportunidades de visitar los parques, pues de cierta forma he sido y soy parte de la familia Disney por El rey león, Coco y más, sin embargo, siempre dije que no, porque el plan siempre fue ir con mis hermanos y no fue sino hasta ahora que pudimos lograrlo tal como lo habíamos soñado.

¿Qué fue lo que más disfrutaste de esta experiencia?

El estar juntos fue lo más importante. Lo especial del viaje era que estábamos en familia y pudimos platicar y volver a reconectar, pues algunos ya estamos casados y con diversos proyectos, por lo que a veces es difícil juntarnos y estar solo los cuatro hermanos. Además, visitar el lugar más mágico del mundo fue muy especial, fue como volver a ser niños otra vez.

¿Qué fue lo que más te sorprendió de Walt Disney World?

Sin duda alguna, ver a Mickey. Además, disfruté muchísimo de las atracciones de Star Wars y Guardianes de la Galaxia. También, visitar el castillo por primera vez fue muy especial.

¿Qué es lo que más atesoras del viaje?

Lo cierto es que nosotros no venimos de una familia con muchas posibilidades, por lo que soñar con ir a Disney de chicos era casi imposible; era un sueño muy lejano. Cuando finalmente tuvimos la oportunidad de hacerlo, decidimos hacerlo juntos. Tiene que ver con esa parte aspiracional y con lo emocional al compartirlo con la gente que más quieres. Hay algo más atrás, fue un sueño compartido en una familia sencilla, sin los medios para lograrlo, hasta ahora que lo pudimos hacer realidad. Por ello quizá se convierte en algo más especial.

Al visitar Walt Disney World, ¿conseguiste conectar de alguna manera con tu niño interior?

¡Claro! Conectar con lo que viví en mi infancia me movió muchos sentimientos, el tomarme la foto con Mickey y con muchos personajes, el tener contacto con los personajes de Coco, con Miguel, que también es Rivera, como nuestra familia, ver la influencia que ha generado dicha película. También fuimos a las atracciones de El rey león, que es otra película muy especial para mí y para mis hermanos, más allá del trabajo que yo he realizado.

