Exclusiva: ¡Felices 50 años Thalía!

Divertida, inusual, extraña, excéntrica, pero con los pies bien puestos en la tierra, así se define Thalía quien este 26 de agosto celebra cinco décadas de vida. Y claro que estos adjetivos calificativos los refleja a la perfección en sus historias de Instagram y en sus TikToks, que la han hecho acaparar a cientos de fans de otras generaciones.

En exclusiva, desde la armonía de su hogar, con la alegría que tanto la caracteriza y con esta energía que siempre ha llamado la atención de sus fans, Thalía nos contagia sus ganas de vivir, a través de esta íntima entrevista con la revista CARAS.

“Soy como soy, lo gozo y lo celebro”, nos dijo con esa sonrisa tan única que siempre tiene en su cara.

Y cuando le preguntamos si le molestaba que la llamaran cincuentona, sin dudar nos respondió: “No, para nada me molesta que me digan cincuentona, porque llevo años que no vivo mi vida en números. Hace tiempo que ni siquiera me peso, por ejemplo.

En esta edición la lista de libros que todo fan de los Royals debe tener en su librero.

Además, no te pierdas las entrevistas que les realizamos a los actores extranjeros como Juan Soler, Cristián de la Fuente, René Strickler y Alejandro Nones, quienes son el claro ejemplo de todos aquellos que han ido en búsqueda de su sueño y, en su caso, fue tal lo que los llevó a vivir en México.

También en esta edición podrás leer lo que nos dijeron Luis Cetto, Hans Backhoff y Santiago Cosío, propietarios de los tres viñedos más reconocidos de nuestro país, quienes nos platican sobre las Fiestas de la Vendimia y cómo se vivirán este 2021.

