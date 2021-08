De ‘Amor a la mexicana‘ a ‘Arrasando‘, estas son algunas de las canciones más icónicas de la carrera de la cantante mexicana Thalía.

¡Solo para fans! En CARAS celebramos el cumpleaños número 50 de Thalía, una de nuestras celebs favoritas, con una selección de sus canciones más icónicas, algunas son para desempolvar el álbum de los recuerdos.

Desde su aparición en la escena artística en la década de los ochenta, Thalía se ha establecido como una de las artistas más completas que tiene nuestro país, al grado de ser considerada por muchos como ‘la reina de las telenovelas‘ y ‘la reina del pop latino‘.

Con 15 álbumes de estudio y más de 70 sencillos, la mexicana ha puesto a cantar y bailar a los hispanoparlantes con sus divertidas, atrevidas y potentes canciones. Además, ha colaborado con estrellas como Tony Bennett, Robbie Williams, Michael Bublé y Marc Anthony, por solo mencionar algunos.

Justo a su llegada al quinto piso, ‘Thali’ dijo a CARAS que atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida: “Estoy en mi mejor momento. Ojalá a los 20 hubiera estado como ahora a mis 50. Me siento completa y libre”.

Las 10 canciones más icónicas de Thalía

No es tarea fácil elegir las mejores canciones de Thalía. Aquí una recopilación con algunos de los temas que la consagraron en el lugar en el que está actualmente. Por supuesto, no podíamos dejar títulos como ‘Desde esa noche‘, de 2016 o ‘No me acuerdo‘, de 2018 que cantó a dueto con Natti Natasha, por lo que las pondremos en un lugar honorífico dentro de este conteo.

10. ‘Entre el mar y una estrella’

Del álbum ‘Arrasando‘, de 2000.

9. ‘Manías’

Del álbum ‘Habítame siempre‘, de 2012.

8. ‘Amar sin ser amada’

Del álbum ‘El sexto sentido‘, de 2005.

7. ‘Seducción’

Del álbum ‘El sexto sentido‘, de 2005.

6. ‘Equivocada’

Del álbum ‘Primera fila: Thalía‘, de 2009.

5. ‘No me enseñaste’

Del álbum ‘Thalía‘, de 2002.

4. ‘Piel morena’

Del álbum ‘En éxtasis‘, de 1995.

3. ‘A quién le importa’

Del álbum ‘Thalía‘, de 2002.

2. ‘Amor a la mexicana’

Del álbum ‘Amor a la mexicana‘, de 1997.

1. ‘Arrasando’

Del álbum ‘Arrasando‘, de 2000.

¡Thalía es la portada de CARAS de septiembre 2021!En este número, la estrella de Instagram habla sobre cumplir 50 años y como llegó al quinto piso en el “mejor momento” de su vida.

