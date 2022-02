La actriz platicó en exclusiva con CARAS México a quien reveló cómo se siente en la actualidad, cómo ha vivido la pandemia y su próximo proyecto a estrenarse.

Por Alejandra Morón @CARASméxico

Desde la intimidad de su hogar en Acapulco, Verónica Castro abrió su corazón a CARAS México para revelar detalles de su vida, cómo la vivió, cómo la recuerda y cómo la vive en la actualidad.

En una entrevista muy amena, la actriz, cantante, conductora, presentadora y diva de México platicó sobre cómo han cambiado los cánones de belleza, lo que representa para ella la edad y cómo se siente ahora a sus 70 años.

“Yo sí lo he aceptado (su edad) y me ha gustado. Me gustan mis 70 años, mis canas y mis arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, mas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz”, aseguró.

“Tal vez sea la última que haga en mi vida”

Hablando sobre la edad, Verónica Castro está por estrenar la cinta “Cuando sea joven”, de Videocine, en la que comparte créditos con Natasha Dupeyrón.

La historia gira en torno al personaje de Malena (Verónica Castro), quien interpreta a una mujer de 70 años muy divertida y con espíritu joven y que por azares del destino — y un poco de magia– regresa a sus años de juventud, encarnada en la actuación de Dupeyrón.

“Esta película es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años, y tal vez sea la última que haga en mi vida”, confesó.

No te pierdas la entrevista completa en nuestra edición de marzo y descarga la edición digital a través de Zinio y Magzter.

En marzo

Además, en esta edición podrás encontrar un texto sobre Saskia Niño de Rivera y Daniela Ancira, luchadoras incansables de la reinserción social en nuestro país.

Y no te pierdas el reportaje sobre Camila Parker Bowles, esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, y la pregunta sobre si será la futura reina consorte.

Te platicamos todo sobre Paula Arango y su talentoso novio, el actor Pepe Gámez.

Además, podrás encontrar historias sobre Graciela Iturbide, Karla Iberia Sánchez, Lolita Ayala, Olga Wornat, Ana Paula Sordo, Fer y Pau Cervantes, Ana Martorell, Isabel Lascurain, Vivi Said, Mariana Sobrado y Estefanía Uribe, entre otras.

No te pierdas la entrevista completa en nuestra edición de marzo y descarga la edición digital a través de Zinio y Magzter.

Te puede interesar: