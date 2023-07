EXCLUSIVA Susana Zabaleta nos abre las puertas de su casa junto a sus hijos

Ahora me siento plena. Anteriormente, cuando mi hija Eli me dijo que no se quería dedicar a esto, pensé: ‘qué tristeza’; no quería que se perdiera la experiencia de ser artista, pues quienes nos dedicamos a esto, sentimos un gran placer al trabajar en lo que más nos gusta. A casi nadie le pagan por dedicarse a su pasión, sin embargo, hoy día, cuando mis hijos se van a trabajar, yo pienso: ‘qué felicidad, se la van a pasar increíble’. Algo habré hecho bien en mi vida, para tener el privilegio de verlos arriba del escenario y también compartirlo con ellos”. comparte Susana Zabaleta.

Los papás son maestros de vida, sin duda. Son ellos quienes nos dan consejos, nos resguardan cuando algo nos lastima, y quienes nos impulsan a salir adelante. En ocasiones, ocurre que los sueños o metas de vida entre los hijos y los padres no coinciden y surge una barrera. Afortunadamente, para la familia Zabaleta, este no es el caso. Matías por ejemplo lo tiene muy claro. “Para mí es muy bonito y especial el tener tanto a mi mamá en su papel de mamá, y a Susana como maestra. El poder decir que ya he compartido con ella cámara y escenario es una experiencia hermosa. Admito que a veces si surge la presión sobre si algo le va a gustar o no respecto a lo que yo haga. Afortunadamente, siempre es muy honesta y nunca nos dice algo en lo que no crea”.

Por su parte, Elizabetha, quien actualmente se encuentra participando en la obra Toc Toc en el papel de Lulú, nos cuenta. “Más que coincidir, lo que más le agradezco a la vida y a mis papás, es haber tenido la oportunidad de elegir y encontrar mi camino y saber quién soy. Mis papás siempre han estado, me han apoyado y ese es el tipo de ser humano que a mí me gustaría ser. Estar en las buenas y en las malas. Eso lo aprendí de ellos además de las herramientas necesarias para lo que venga y eso me hace sentir muy privilegiada”.

En la vida hay situaciones que definen nuestro camino o nos hacen darnos cuenta de qué es a lo que nos queremos dedicar. Para Eli y Matías, fue muy curioso, pero no les quedó duda ante el hecho de que el espectáculo era su destino.

Sus hijos heredaron el talento de Susana Zabaleta

Elizabetha no tuvo un inicio directo, ya que la joven actriz afirma que, al principio, huyó por miedo e incluso pena. “El momento definitivo fue cuando mi abuela paterna me llevó a ver la obra El Chiquero. Yo jamás había visto algo así en mi vida. Era una obra muy loca y conceptual en donde los actores salían desnudos y con máscaras de animales. Sorprendentemente, eso fue lo que necesitaba para darme cuenta que a eso me quería dedicar (risas). Me di cuenta que podían haber obras del estilo como Anita la Huerfanita o El Chiquero y eso me interesó mucho”.

Matías menciona que mientras su madre trabajaba en el teatro, él se la pasaba explorando los rincones de los recintos en los que ella se presentaba, sin saber aún que a eso se terminaría dedicando. “Desde que yo tenía seis años, siempre acompañé a mi mamá en el teatro. Amor, dolor, ¡y lo que traía puesto!, es de las primeras que me acuerdo, pero yo no la acompañaba desde el público, sino desde el camerino o piernas. Cuándo Los Locos Adams estaba en cartelera, mi mamá un día llegó a platicarme que uno de los niños que interpretaba a Pericles, se iba a ir. Mi mamá no me lo dijo para que yo hiciera el casting ni mucho menos, pero sí se me ocurrió una idea, hacer el casting por mi cuenta”.

Curiosamente, Susana Zabaleta no fue la mayor fan de que Matías fuera a tener su primera experiencia en el teatro a tan corta edad, sin embargo, obtuvo el papel, y el resto es historia. “Recuerdo que cuando Matías se subió al escenario, fue Raquel Pankowsky quien se volteo conmigo y me dijo: ́este niño ya valió, de este escenario ya no lo bajas ́” comparte la artista.

Para Susana Zabaleta, el descubrimiento de su carrera fue distinto, ya que fueron la ópera y Plácido Domingo, los que la ayudarían a caminar hacia su destino.

“Cuando la mujer mezzo soprano, que además le decían Felix, empezó a cantar, dije ‘esa soy yo, ahí quiero estar’. Empecé entonces a investigar y a involucrarme más con la música”, nos cuenta. Posteriormente, la artista menciona que a pesar de tener una voz privilegiada desde joven, la carrera de canto no era de su interés. “Yo quería ser de la escolta y ya”. A este último comentario y entre risas, su hija asegura: “Todos queríamos ser de la escolta, ¡era un gran honor!”.

En palabras de Susana, ella creía que cantar no era la gran cosa, pero al no llegar a ser de la escolta, fue escogida para otro trabajo escolar. “‘Traiganse a la Zabaleta para que nos cante el Himno Nacional’, decían, y yo cantaba con pesadez. Porque yo pensaba que todo el mundo cantaba bien, pero sabía que no todos lograban estar en la escolta. Yo quería ser una persona especial pero llevando la bandera” agregura entre risas.

