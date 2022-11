Familiares de Amaia Montero confiesan cómo se encuentra la cantante

Un mes después de que Amaia Montero desató preocupación por su estado de salud, sus familiares dieron detalles de cómo se encuentra.

Hace unas semanas, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, preocupó a sus seguidores tras publicar una extraña fotografía en sus redes sociales que inmediatamente dio de qué hablar por su apariencia desmejorada; en la imagen en blanco y negro escribió un mensaje en el que dio a entender que no se encontraba bien anímicamente. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.

Poco después, la hermana de Amaia reveló, “no está pasando por su mejor momento”, aunque no dio mas detalles al respecto, incluso toda la familia prefirió mantenerse en silencio.

Finalmente, una fuente cercana a la cantante habló al medio El Español sobre cómo se encuentra la cantante. Según dicha fuente, “va mejor y está bien”, “está atravesando un bache en su vida, pero no está sola, aunque prefiere continuar alejada de las redes sociales”. Además, se sabe que Amaia pronto lanzará su nuevo disco y aunque está atravesando difíciles momentos por razones que no han sido reveladas, la famosa está acompañada de su familia, quienes están al pendiente de ella y al cuidado de su salud mental.

Hasta el momento, se desconoce que fue lo que provocó que la cantante haya publicado el material que preocupó a sus fans. Al parecer, según la fuente antes mencionada podría tratarse de las constantes críticas a su físico, las cuales recibe en sus redes sociales. Aunado a esto, estaría superando el fallecimiento de su padre, quien murió en 2009.