Federico Ayos habla del reto de interpretar a un personaje que sale del espectro heteronormado 

Por Jorge Alférez

Federico Ayos

El originario de Argentina que desde hace años ha construido una carrera en México y ha participado en proyectos como El Dragón, La candidata, Por amar sin ley y más, vuelve a la pantalla chica con Amor Dividido, telenovela en la que da vida a Gabriel, personaje que representa un gran reto y oportunidad para él.

Cuéntanos de Amor Dividido

Amor Dividido es un proyecto que llegó a mis manos a finales del año pasado y en cuanto conocí al personaje, llamó mucho mi atención por su historia, pues es una con la que muchos se pueden identificar. Además, este personaje representa un desafío emocional que implica tocar lugares muy oscuros. Para mí fue instantáneo el aceptar el proyecto, pues como actor disfruto mucho el poder atravesar por estas emociones y dar vida a nuevos personajes tan complejos.

Cuéntanos de tu personaje

Gabriel mi personaje, tiene un antes y un después que consigue debatirse entre la vida personal y familiar. Es un quiebre total y las emociones salen. Es un personaje que nos lleva por un viaje de nostalgia, melancolía y decisiones trágicas.

¿Cómo consigues darle vida a un personaje tan complejo?

Lo primero que hago es ponerme en sus zapatos y buscar el lado más cercano y empático, pero quizá, lo que más llama mi atención es lo que hay detrás. Creo que este personaje tiene un mundo muy rico por construir.

¿Cómo es interpretar a un personaje que sale del espectro heteronormado?

El sentir que la gente se puede identificar con el personaje es lo que más me llena. Mostrar las diversas historias y perspectivas es bastante placentero.

¿Consideras que es necesario contar este tipo de historias?

Creo que es parte del proceso, realmente es algo que tiene que suceder porque así es la vida. Cuando uno hace ficción, lo que quiere es poder contar historias que suceden en la realidad y a través de las cuales, se puede compartir un mensaje. Es compartir el amor y normalizar algo que nunca debió dejar de ser normal.

Como actor, ¿cómo te preparas para darle vida a un nuevo personaje como Gabriel?

Cada que llega un personaje nuevo a mi vida, me sumerjo en su vida y en su historia, con ello busco no llevar a cabo el mismo proceso que con un personaje previo. Creo que, ponerme en la piel del personaje es lo que más me llena como actor.

