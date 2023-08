¡Feliz cumpleaños, Cameron Díaz! Estas son las 10 mejores películas de la actriz

Cameron Díaz celebra hoy su cumpleaños número 51. Y a pesar de que hace varios años anunció su retiro de la actuación, nos dejó varias cintas dignas de recordar.

Para festejar su cumpleaños, aquí te dejamos las diez mejores películas de la guapa actriz.

10. En sus zapatos (2005)

En esta cinta, Cameron Díaz interpreta a ‘Maggie’, la hermana fiestera de ‘Rose’ (Toni Collette). Y aunque la actriz deja brillar a sus coestrellas a lo largo de la historia, su actuación mientras lee en la boda de su hermana se lleva las palmas.

9. Shrek (2001)

Cameron Díaz prestó su voz a la princesa Fiona en esta cinta animada de DreamWorks, en la que participó junto a Mike Myers y Eddie Murphy. Shrek obtuvo una nominación al Óscar para ‘Mejor guión adaptado’, y la interpretación de Díaz de la princesa antes y después de su cambio a un ogro fue magnífica.

8. La boda de mi mejor amigo (1997)

A pesar de ser un papel secundario detrás del protagónico de Julia Roberts, Cameron logra darle vida a ‘Kimmy’, la animada prometida de ‘Michael’ (Dermot Mulroney). La guapa actriz destaca en la cinta gracias a su desentonada interpretación de la canción “I Just Don’t Know What to Do with Myself.”

Cameron Díaz junto a sus compañeros de la cinta La boda de mi mejor amigo Instagram @camerondiaz

7. El consejero (2013)

Esta cinta de Ridley Scott no fue bien recibida por los críticos por su complicada trama, pero la actuación de Cameron Díaz como la sexy ‘Malkina’ es digna de ver junto a la participación de Javier Bardem.

6. La cosa más dulce (2002)

Junto a Christina Applegate y Selma Blair, Díaz actuó en esta divertida cinta que ha sido amada por los fans, quienes han pedido una secuela. Y aunque el retiro de Cameron del mundo del cine lo haría complicado, sus seguidores no pierden las esperanzas de volver a verla cantando en la pantalla grande.

5. La máscara (1994)

En el papel de ‘Tina Carlyle’, Cameron Díaz se convirtió en objeto del afecto de ‘Stanley Ipkiss’ o ‘La máscara’ (Jim Carrey), y atrapó a las cámaras en cada escena en la que apareció, incluyendo un alegre baile junto al personaje de Carrey. Esta cinta fue la encargada de lanzar a la fama a la esposa del músico Benji Madden.

4. Los ángeles de Charlie (2000)

Basada en la serie de televisión de los años 70, la cinta sigue al trío de heroínas interpretados por Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. Como parte de los famosos “ángeles de Charlie”, Díaz llama la atención por sus largas piernas durante las escenas de pelea, sus adorables movimientos de baile y sus divertidas frases en este largometraje del director McG.

Cameron Díaz actupo junto a Drew Barrymore y Lucy Liu en Los ángeles de Charlie Instagram @camerondiaz

3. Cómo ser John Malkovich (1999)

‘Lotte Schwartz’, personaje interpretado por Díaz, es la increíblemente graciosa y dinámica esposa de John Cusack, y que más tarde se enamora de ‘Maxine Lund’ (Catherine Keener). en esta cinta, Cameron se interpreta a una mujer que despierta su identidad transgénero en la mente del actor John Malkovich. Y a pesar de recibir nominaciones para los Globos de Oro, SAG y BAFTAs, la actriz no consiguió conseguir un Óscar.

2. Vanilla Sky (2001)

En esta cinta, basada en la película española Abre los ojos de 1997, Cameron Díaz hace el papel de ‘Julianna’, una mujer “románticamente” obsesiva que se enamora del personaje interpretado por Tom Cruise. Y aunque la estadounidense no aparece en pantalla durante mucho tiempo, logra atrapara al espectador con su actuación, la cual le ganó una nominación a un Globo de Oro y un premio SAG.

1. Loco por Mary (1998)

Cameron Díaz se retiró de la actuación en 2018 Instagram @camerondiaz

Uno de los grandes logros de Cameron Díaz en su carrera, esta cinta muestra su gran capacidad actoral, en la que es capaz de hacer reír gracias a su uso de “gel para el pelo”, así como generar simpatía por su dramático enfrentamiento con ‘Ted’ (Ben Stiller) por pagarle a ‘Pat Healy’ (Matt Dillon) para espiarla. Mucho de la magia de Díaz se encuentra también en sus conversaciones con ‘Magda’ (Lin Shaye) y el amor que muestra por su hermano ‘Warren’ (W. Earl Brown).