“Ferrari”, Un retrató fílmico con el pedal al fondo

En esta película, el personaje de Enzo Ferrari logra salir de los clichés con los que normalmente es representado en la cultura popular. No es retratado ni como un genio de la ingeniería, el cual nunca comete errores, pero tampoco es presentado como un personaje malo, dictatorial que su único placer es hacer sufrir a sus rivales. Michael Mann dirige a un Adam Driver único, haciendo una dupla increíble con Penelope Cruz, la película busca salir de los clichés del commendatore para presentar una figura humana, el cual tenía virtudes, pero también defectos, y cada uno de estos componentes es parte de lo que ha hecho la historia de la marca Ferrari.

Y como si de una pintura se tratase, la película no retrata la vida completa del creador de la marca italiana, sino que nos da un flashazo de una época fundamental en el establecimiento de Ferrari como marca. 10 años después de su creación, Enzo Ferrari se ve envuelto en un momento difícil, por un lado se encuentra en una encrucijada en su vida personal, mientras que en su vida empresarial Ferrari se encuentra pasando por un momento difícil económicamente hablando. ¿Pero qué pasa cuando estos dos mundos, y los problemas que traen consigo, se juntan? ¿Cómo navegará Enzo esta situación para que Ferrari llegue al punto donde lo conocemos hoy en día? Esto y más respuestas podrás encontrarlo en esta película.

Este filme es un must see para todos aquellos amantes del automovilismo, la escena de carreras, a diferencia de otras películas de autos, están hechas con una belleza innata, el rugido de los motores te llega a poner los pelos de punta mientras estás al borde de tu asiento. Es un retrato crudo y sin censura del mundo del automovilismo, donde no se ve como el peligro de las carreras acecha cada momento, sino que también afecta a todos aquellos que lo rodean, desde seres queridos y familiares.

Para aquellos que tal vez que el hecho que sea una película de autos no les convenza a verla, vale totalmente la pena, la vista humana no escasea en esta película, y grandes actuaciones como la de Penelope cruz hacen que valga totalmente la pena, es una clase de historia de como una de las marcas más reconocibles hoy en día llegó a ser, y si la decides ver, no te arrepentirás.