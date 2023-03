Gabriela Marcos, Esmeralda Pimentel, Frida Astrid y Ela Velden abren una casa productora

Fotos Israel Hernández

Bautizadas ellas mismas como “gajitos de una misma naranja”, cada una de estas mujeres tiene la semilla que nutre y hace crecer este equipo y ahora casa productora. Ela es sumamente observadora, con un ojo único para el detalle y la fotografía, Gabriela tiene una pasión por escribir historias sobre todo lo que ocurre a su vista y la gente que lo protagoniza. Frida tiene una visión muy consciente del esfuerzo necesario para establecer un proyecto como este, siendo algo que contagia a sus compañeras. Finalmente, Esmeralda es la sabiduría presente, respecto a la gran importancia de crear y contar historias trascendentes. “Es sin duda un mix de emociones, algo difícil de definir, pero primero estamos muy emocionadas porque ya está la empresa y estamos entrando con todo. También estamos a la expectativa de todo lo que va a pasar, hay un poco de nervios, pero sobre todo felicidad de estar las cuatro juntas porque es lo que ha sido nuestro sueño” comparte Frida.

En palabras de Ela: “Estamos tomando riesgos, es un campo que nunca habíamos explorado. Tenemos la experiencia como actrices y sabemos cómo funciona una producción, pero ahora es poner todo lo que hemos aprendido y transformarlo en la creación de proyectos y producciones. Definitivamente ha sido una aventura, pero las cuatro hemos hecho un gran equipo para formar esta casa productora”.

Asimismo, Esmeralda expresa: “Coincido con que estamos aprendiendo a estar en la toma de decisiones, creo que ese es un lugar que requiere de muchísima responsabilidad donde tenemos muy claro cómo queremos ser vistas y lo que queremos lograr dentro de esta industria, pero, sobre todo, cómo queremos contarlo. Queremos caracterizarnos como esas productoras que velan por el talento, la creatividad y el recuperar esa sensación de querer volver a jugar, de sentirnos artistas. Me siento muy orgullosa”.

Finalmente, Gabriela añade, “Yo creo que deberíamos de inventarnos un nombre para ponerle a este sentimiento que todas tenemos. Es nervio, pero emoción, pero queremos salir corriendo, pero ya estamos aquí (risas de todas). Finalmente, el barco ya zarpó, es algo que definitivamente tenemos que llevarlo un día a la vez, de saber que estamos en una etapa de aprendizaje. En esta industria no puedes hacerlo sola así que el tener este equipo, es el regalo más grande”.

UNA AMISTAD, EL INICIO DE TODO

Gabriela nos platica, que el comienzo de esta amistad surgió con Esmeralda y se dio gracias a un poco de guianza por parte de su madre y los astros. Posteriormente, el par conoció a Ela, y finalmente a Frida. Gabriela explica que desde el momento que conoció a las tres, sintió que todas tenían una pasión por crear historias en donde se vieran representadas ya que no era algo que hubieran visto de forma común, a lo largo de su vida. Lo antes mencionado bajo el contexto de que vivimos en un mundo en el que los hombres todavía dominan la política, finanzas, entretenimiento y varios aspectos más, Ela y Frida explican la razón por la cual Ellas Cuatro, es un proyecto más que necesario hoy día. “Yo creo que justo nos enfrentamos a este lado donde no había tantas oportunidades para interpretar a personajes nuevos. Es como si nosotras, como mujeres, fuéramos perdiendo valor cuando llegamos a cierta edad y eso es totalmente falso y erróneo. Mientras más grande te haces, te vuelves más inteligente, obtienes más virtudes, te vuelves más sabia. Una parte fundamental de unirnos es que entendimos que nuestra edad a futuro es nuestra fuerza.” menciona Ela. Por su parte, Frida asegura que es común que les lleguen guiones con los que no siempre se sienten cómodas o que simplemente no son realistas y no se tiene una discusión al respecto. “No queremos que quienes trabajen con nosotros pasen por eso, al contrario, queremos que les guste y se emocionen al leerlo e interpretarlo. Por otro lado, una de nuestras prioridades, es quitar el horrible estigma sobre que el cine mexicano es malo. En cada producción en la que hemos estado, siempre se nota el potencial inigualable que tenemos los mexicanos y sobre todo las actrices mexicanas”

DE FRENTE A LA CRUDA REALIDAD

Actualmente, en México se celebran historias estadounidenses y europeas sobre mujeres mayores, que todavía están presentes en la industria y sobre todo demostrando que la edad, jamás es un impedimento para la actuación y el talento. Sin embargo, a la hora de querer hacer algo similar aquí en México, Ellas Cuatro consideran que la industria tiene miedo de hacerlo. “Tenemos que dejar de alabar las historias fuera del país si no queremos hacerlas aquí. Se trata de empezar a entender que aquí también existen esas historias” complementa Gabriela.

A través de la historia, la mujer siempre ha sido ocultada, limitada o despojada de sus créditos. El propósito de estos movimientos y creaciones de espacios es honrar esas historias que fueron ocultadas, pero que sobre todo ahora sean impulsadas hacia la trascendencia. “Es maravilloso ver como siempre las mujeres logramos luchar por nuestro lugar y estamos reescribiendo la historia. La definición del éxito para nosotras, las mujeres, es que sí, efectivamente queremos estar en posiciones de poder, lucrar y establecer negocios. Pero eso solo lo logramos, creando espacios para las y los demás. El éxito de una se vuelve el de muchas”, finaliza Esmeralda.