Galilea Montijo, los participantes de LCDLFM ¿y su nuevo novio?; así se vivió la fiesta de la gran final

Galilea Montijo y los participantes de LCDLFM disfrutaron de una gran fiesta en casa de la conductora, con la posible asistencia de su nuevo novio Isaac Moreno. En esta fiesta causaron sensación Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes formaron una gran amistad tras el reality, y junto con ellos había más amigos e influencers dándole seguimiento a la celebración de la final de La Casa de los Famosos.

Así fue la fiesta de LCDLFM en casa de Galilea Montijo

Este after fue para todos los amigos e involucrados en el famoso reality, así que entre música, drinks y una adecuada decoración, Galilea y compañía disfrutaron hasta el amanecer.

Además le mandaron a hacer un pastel de cumpleaños a Wendy, quien cumplió 30 mientras estaba en la recta final del reality. Pero no estuvo sola, pues Galilea también sopló las velas de su pastel, aunque su cumpleaños 50 había sido en junio.

La pareja de ‘Wencola’ causó sensación al protagonizar algunos bailes juntos y hasta compartieron un pequeño beso que les valió los aplausos del público.

Lo que se sabe de la relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno

Es posible que la presunta pareja de Galilea Montijo estaba presente en la fiesta que organizó para LCDLFM. Aunque ni la conductora ni Isaac Moreno han corroborado su romance, hay pistas que indican que han estado juntos en más de una ocasión. Por ejemplo, el hecho de que Isaac estuvo cuando los visitó Manuel Turizo para cantar en el reality, pues ahí mismo también estaba Galilea.

Además Isaac ha estado comentando varias fotografías de Galilea con emojis de corazón, y ella le responde con unos más. En la última fotografía que subió la conductora de espaldas con traje de baño, el modelo le escribió “Mía❤️" y ella comentó con más corazones.

instagram

Hace no mucho la conductora del programa “Hoy” abrió su corazón con los medios y dijo que está “abierta al amor, aunque por ahora no está buscando pareja”. Asimismo, pidió a la gente que no tome a mal si llega a salir con alguna persona para darse una nueva oportunidad en el amor. “Probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, ¿por qué no?, no lo veo malo. No es que ande buscando, pero conforme vamos creciendo y madurando, ya lo dejo a un lado, estoy en otra etapa de mi vida”, agregó.

Le reconocieron a Galilea que ‘tiene buen gusto’, a lo que reconoció, “eso siempre, claro mi amor, y la queso... No, estoy muy bien, contenta, salimos y nos estamos conociendo, ojalá que se dé, y si no, no se da”. Y condenó los hechos de que el trato de los que salen después de divorciados es más privilegiado para hombres: “no está padre que si un hombre se divorcia, anda con alguien, se lo aplauden. No está padre que a uno como mujer la sociedad la siga tachando porque te divorcias y sales con alguien... ¿perdón? también tenemos derecho de las mujeres y tenemos derecho de lo que sea igual que los hombres”.