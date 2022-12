Georgina Rodríguez estalla tras la eliminación de Portugal en Qatar

La pareja de Cristiano Ronaldo se pronunció tras la derrota de Portugal ante Marruecos en el Mundial Qatar 2022.

Nuevamente como sucedió hace unos días tras el partido de Portugal vs Suiza, la modelo Georgina Rodríguez expresó su molestia ante la decisión del entrenador de la selección de Portugal de dejar en la banca a Cristiano Ronaldo durante el primer tiempo del partido.

“Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”, expresó en sus redes sociales.

Cabe recordar que Cristiano ingresó hasta el minuto 74, cuando el partido estaba 5-1- a favor de su selección. El jugador encargado de suplirlo bajo la decisión de Fernando Santos fue Gonçalo Ramos, quien se convirtió en el mejor futbolista del partido.

Nuevamente, tras la derrota de Portugal 1-0 ante Marruecos, la influencer rompió el silencio y escribió en sus redes sociales, “hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para él que tantas palabras de admiración y respeto tienes. Él mismo que al meterte en el jugo, vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos”.

Asimismo, Georgina Rodríguez compartió una imagen de su bebé Bella luciendo la playera de Portugal apoyando a su papá.

Marruecos elimina a Portugal