Georgina Rodríguez recibe fuertes críticas por su nivel de inglés (VIDEO)

La pareja de Cristiano Ronaldo acudió a la gala de los Joy Awards 2023, que se llevó a cabo en Arabia Saudí, país donde actualmente reside con su familia.

La modelo Georgina Rodríguez fue blanco de críticas por su “bajo” nivel de inglés durante una entrevista en la gala de los Joy Awards 2023 en Arabia Saudí, país donde actualmente vive por los compromisos laborales del futbolista Cristiano Ronaldo, quien es el nuevo jugador del Al-Nassr. La influencer no solo acaparó las miradas en la alfombra roja por su impecable look, sino por la entrevista que ofreció en la ceremonia, donde demostró que no domina el idioma inglés. No obstante, la modelo conquistó con su outfitt, el cual estaba compuesto por un vestido de color azul con escote en palabra de honor acompañado de una capucha transparente con el que cubría su pelo y sus hombros. “I tell veinticuatro hours before. It’s a dream”, fueron algunas de las respuestas que dio Georgina durante la breve entrevista donde habló del tiempo que tardó su amigo y diseñador Ali Karoui en confeccionar el vestido.

La modelo Georgina Rodríguez se mostró incómoda al no conocer bien el idioma, ya que no pudo expresarse con fluidez. Durante la breve plática, dijo que ama Arabia Saudí, a su familia e hijos. Inmediatamente Georgina desató críticas en redes sociales. “Ahora que tiene todo el dinero del mundo pudo tomar clases de inglés hace rato”, fue uno de los comentarios que más fuerza tomó en redes.

