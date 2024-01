Gerard Piqué anuncia su regreso al futbol como entrenador

“Es un año nuevo y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al futbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, expresó Gerard Piqué tras haber reflexionado sobre el futuro de su carrera profesional tras retirarse como jugador del FC Barcelona.

Aunque no compartió más detalles sobre lo que viene para él, hace unos meses dijo en una entrevista con Jordi Basté en RAC1 que extrañaba mucho estar en las canchas de futbol. “Hace un año que no hago deporte. Añoro los compañeros, jugar en el Camp Nou y competir para ganar títulos. Pero estoy muy orgulloso de la decisión y de cómo sucedió todo”, expresó el catalán. En este sentido, habló de la posibilidad de convertirse en el presidente del Barcelona, aunque manifestó que no es una prioridad, y tampoco algo que tenga en mente.

Gerard Piqué tiene una amplia trayectoria deportiva como jugador, disputó 616 partidos como azulgrana en el club de su vida con el que sumó 53 goles y dio 13 asistencias, para poner punto final sobre el céspeda hace más de un año. Además, vistió las camisetas del Zaragoza y del Manchester United.

Después de que el campeón del mundo con la selección de España en Sufáfrica 2010, tomó la decisión de retirarse se enfocó en sus negocios personales y no abandonó por completo el deporte debido a que siguió relacionado con la creación de la Kings League y su participación en el grupo Kosmos con la organización de la Copa Dvis.